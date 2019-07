Rabbia in chat | “Chi ha scattato foto bendato esca fuori”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Roma, 30 lug. (AdnKronos) – di Silvia MancinelliE’ una vera e propria caccia all’uomo quella che, in queste ore, si è scatenata nelledei carabinieri e negli ambienti operativi dell’Arma di Roma. Si cerca il collega che ha, ammanettato edurante, l’interrogatorio nella caserma del Nucleo Investigativo di via In Selci e che l’ha divulgata nel gruppo WhatsApp quasi fosse un trofeo. Lo si cerca perché tanti carabinieri che hanno partecipato alle indagini, e anche quelli presenti in caserma la sera dellagrafia, rischiano di finire tutti nel calderone dei sospettati, con probabili conseguenze a livello di indagini della procura penale e di quella militare. Unache esplode nellee nei corridoi del comando di via In Selci.“Trova il coraggio e ammetti la tua responsabilità”, scrive un militare in uno ...

