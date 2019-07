Rabbia in chat : “Chi ha scattato foto bendato esca fuori” : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – di Silvia MancinelliE’ una vera e propria caccia all’uomo quella che, in queste ore, si è scatenata nelle chat dei carabinieri e negli ambienti operativi dell’Arma di Roma. Si cerca il collega che ha scattato , ammanettato e bendato durante, l’interrogatorio nella caserma del Nucleo Investigativo di via In Selci e che l’ha divulgata nel gruppo WhatsApp quasi fosse un trofeo. ...