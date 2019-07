Quell' ordinanza mai rispettata che obbliga a portare la pistola anche fuori servizio

Sea Watch - Quello che non torna nell'ordinanza del gip su Carola Rackete : Domenico Ferrara Le motivazioni della non convalida dell'arresto della Rackete non convincono ex magistrati e addetti ai lavori: ecco perché C'è qualcosa che non torna nell'ordinanza del gip Alessandra Valle in merito alla non convalida dell'arresto di Carola Rackete, comandante della Sea Watch. E non parliamo solo delle cinque anomalie ben spiegate sul Giornale da Fausto Biloslavo. Parliamo anche e soprattutto della giustizia in ...