Programmi TV di stasera | martedì 30 luglio 2019 Su Rai1 Alessandro Preziosi «La mia

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 30 luglio 2019) La mia bella famiglia italiana, ore 21.25: La mia Bella Famiglia Italiana Film tv di Olaf Kreinsen del 2013, con, Peppino Mazzotta, Tanja Wedhorn. Prodotto in Italia/Germani. Durata: 100 minuti. Trama: Tutto a inizio da una telefonata: “Devi tornare, mamma sta morendo”. L’ingegnere Paolo Sanseviero parte quindi dalla Germania con Martina, la moglie tedesca con la quale sta attraversando un momento di crisi, e torna in Puglia. Ha lasciato l’Italia vent’anni prima, costretto a farlo dalla madre Angelina subito dopo la morte del padre avvenuta in un incidente. Incidente di cui non è mai stata chiarita la dinamica e che ancora oggi rappresenta per Paolo un incubo ricorrente. Quando la coppia giunge in Puglia, Paolo scopre che Angelina in realtà sta benissimo: Totò, il fratello minore, è ricorso alla più odiosa delle bugie per costringere Paolo a tornare e ad ...

