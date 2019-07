Produzione di energia dal mare | lo Stretto di Messina il sito più promettente del

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Stiladidalgrazie alle previsioni ad alta risoluzione di onde e correnti dia nel Mediterraneo. Ora è possibile grazie a due innovativi modelli messi a punto da ENEA: MITO1, in grado di fornire previsioni su temperatura, salinità e velocità delle correnti marine con un dettaglio spaziale che va da 2 km fino a poche centinaia di metri come nel caso degli stretti di Gibilterra, dei Dardanelli e del Bosforo; Waves, il sistema di previsione delle onde che garantisce una risoluzione fino a 800 metri in aree marine e costiere ad alto potenziale energetico2. Entrambi i modelli utilizzano il super computer di ENEA “CRESCO6” da 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo. “Nel Mediterraneo le aree con il più alto potenziale didalle onde sono le coste occidentali della Sardegna e della Corsica, ma anche il Canale di Sicilia e le ...

