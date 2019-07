Primarie Usa 2020 | cosa c’è da sapere sui dibattiti del 30 e 31 luglio dei candidati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Foto da Cnn.com Nonostante il fatto che manchi quasi un anno alla Convention democratica americana e ancora di più alle elezioni presidenziali del, la corsa alla Casa Bianca sta entrando nel vivo, se dal lato repubblicano i giochi sembrano quasi fatti (Donald Trump a gioco facile a riottenere la candidatura forte dei suoi risultati nell’occupazione e nell’economia), dal versante democratico il campo è talmente affollato che anche nella seconda tornata deisaranno divisi in due gruppi da dieci e si scontreranno in serate distinte, proprio come avvenuto a Miami nel primo dibattito organizzato dall’emittente Nbc. Nelle notti (prime ore del mattino in Italia) di martedì 30 e mercoledì 31le luci degli studi si accenderanno a Detroit (Michigan) per il secondo dibattito ufficiale questa volta organizzato dall’emittente all news ...

