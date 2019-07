Precari in aumento | vacillano le assunzioni | a quando i concorsi?

Ancora aumento posti per SFP? Rischio di formare (e male) nuovi Precari : Aumentano i posti per SFP – Il Miur aumenterà i posti disponibili per le immatricolazioni ai CdL in Scienze della formazione primaria per l’a.a. 2019/20: ai 6789, già previsti per l’anno scorso, si aggiungeranno ulteriori 270 posti. aumento dei posti per SFP: cresce il precariato Le motivazioni dell’aumento dei posti per SFP si basano esclusivamente sulla richiesta di supplenze e anche al di fuori della scuola statale, non tenendo conto ...