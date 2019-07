Porsche 911 | - Le Carrera in Italia con prezzi da 108 139 euro

Porsche - Il giro a Vairano della 911 - VIDEO : Sempre uguale a se stessa e sempre diversa: è la Porsche 911, mito senza tempo che, con la serie 992, si rinnova in innumerevoli particolari, prendendo il posto della precedente 991. Rivista completamente negli interni, sfoggia anche novità tecnologiche come i turbo con valvole wastegate a comando elettrico e lo spoiler posteriore regolabili in base a diversi parametri. Basterà tutto questo per farle battere le rivali nel tempo sul giro del Q ...

Porsche 911 - L'approfondimento tecnico di Paolo Massai - VIDEO : nata sbagliata. Con il motore a sbalzo, al di là delle ruote posteriori. Eppure la Porsche 911 è riuscita a guarirsi e poi a migliorarsi fino a diventare una delle sportive più desiderabili e totalizzanti in circolazione. La sua camaleontica capacità di adattarsi alla guida quotidiana, così come al track day domenicale ormai non fa (quasi) più notizia. A differenza delle sue soluzioni meccaniche che, ancora una volta, stupiscono per originalità ...

Porsche 911 - Sulla RSR aggiornata arriva un nuovo 4.2 aspirato : toccato a Jörg Bergmeister l'onore di guidare in anteprima la Porsche 911 RSR aggiornata al Goodwood Festival of Speed. La Porsche ha voluto presentare in anteprima mondiale la versione da gara all'evento inglese, confermando la completa evoluzione del progetto rispetto al modello introdotto nel 2017. La vettura sarà portata in gara nella categoria GTE del WEC già a partire da settembre, alla gara di Silverstone, mentre è atteso per il ...