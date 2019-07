Pizza lunga 500 metri al Fico Eataly World

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Elisa Sartarelli Aldi Bologna trentaioli napoletani hanno realizzato unada Guinness500, con 500 kg di farina e prodotti provenienti da tutta Italia Èben 500lada Guinness realizzata il 27 luglio scorso aldi Bologna, parco tematico emiliano dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia, in collaborazione con l’evento “NapoliVillage”. Come riporta l’Ansa, questa lunghissimaè stata farcita con ingredienti che caratterizzano ogni regione d’Italia. Sono stati necessari 500 kg di farina, 400 kg di pomodoro, 50 litri di olio extravergine d’oliva e 10 kg di basilico. Poi sono stati aggiunti prodotti tipici italiani. All’interno del parco agroalimentare i visitatori hanno assistito alla preparazione di questaspeciale. Per l’occasione si sono messi a lavoro trentaioli ...

