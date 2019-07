Pinocchio | ecco la prima fotografia del burattino di Collodi secondo Matteo Garrone

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Uno sguardo tra un automa fantasy e un replicante solcato da lacrime nere. Il mezzo busto frontale di Federico Ielapi, aliasnel nuovo film di, incanta gli occhi e trasmette un certo senso di inquietudine. Quell’ambiguità quasi surreale che è la cifra caratteristica di tutti i protagonisti del cinema di. Quindi niente di nuovo, ma tutto di nuovo. Perché la creazione a livello di trucco del/Ielapi è di Mark Coulier e del suo team di make-up utilizzato dalla produzione del film per non sovrabbondare in troppa effettistica digitale in post-produzione. Un po’ come nel Racconto dei racconti, presumiamo, e ricaviamo da foto e teaser trailer di qualche settimana fa, che il set pur nei suoi connotati di finzione deve aver mantenuto un “realismo” di scena accentuatissimo. “Sono molto felice di aver avuto modo di collaborare con un grande artista come ...

