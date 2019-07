Picchiò due poliziotti Il giudice lo scarcera | È richiedente asilo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Luca Fazzo Monza, attenuanti generiche al profugo Ira delle forze dell'ordine: non ci aiutano Ci sono attenuanti di svariati tipi che unpuò riconoscere: la provocazione, la lieve entità, gli elevati valori sociali, eccetera. La sentenza di undi Monza introduce una nuova attenuante: lo status di rifugiato. Se un delitto viene commesso da un profugo, sembra dire una sentenza di sabato scorso, è meno grave che se fosse opera di un italiano. Esattamente il contrario di quanto aveva teorizzato una politica non sospetta di razzismo come Deborah Serracchiani del Pd quando disse: «Se uno stupro lo commette un profugo è più grave perché tradisce l'accoglienza che gli è stata data». Anche nell'originale sentenza di sabato scorso si parla di violenze sulle donne: l'imputato beneficiato dalera stato fermato la notte di venerdì dalla polizia di Sesto San ...

francesco_terry : RT @dustyballerina: Il prossimo che mi parla di chimica tra due persone lo picchio con la tavola periodica. - Mega_Fauna : RT @dustyballerina: Il prossimo che mi parla di chimica tra due persone lo picchio con la tavola periodica. - entropia5 : RT @dustyballerina: Il prossimo che mi parla di chimica tra due persone lo picchio con la tavola periodica. -