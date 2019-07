Per Neymar cade l' accusa di stupro La polizia brasiliana | Mancanza di prove

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 30 luglio 2019) Caso chiuso per. L’dicontro il giocatore brasiliano del Paris Saint-Germain è caduta perdi. Lo ha reso noto il procuratore generale di San Paolo in Brasile in seguito alla valutazione dei documenti del caso da parte dei giudici.Il campione, che fin da subito si è dichiarato innocente, era stato incolpato di violenza elo scorso maggio da una modella connazionale di 26 anni, Najila Trindade Mendes. I due, stando alla versione fornita inizialmente dalla donna, si sarebbero conosciuti su Instagram e, dopo uno scambio di messaggi,Jr l’avrebbe invitata nell’hotel in cui alloggiava a Parigi e lì si sarebbe consumata l’aggressione e lo. La storia è poi tornata sui social. Dopo la presentazione formale della denuncia il calciatore, in Brasile per il ritiro con la nazionale, ha ...

GoalItalia : La Juventus ci crede: al vaglio l'offerta per Neymar ?? [@brunoandrd] - SilviaMiozzi : Non stanno scambiando #Dybala per #Neymar eh. - kone14969 : RT @Sport_Mediaset: #Neymar, la Polizia chiude il caso: cadono le accuse di stupro. Le autorità brasiliane hanno chiuso il caso della denun… -