Per l’Arma | ignorare l’onore del prigioniero significa avere la benda sugli occhi

Magenta - un’infermiera va in overdose in reparto. Indagine sugli ammanchi di morfina dall’armadio dei farmaci Pericolosi : un’infermiera trovata in overdose da morfina e viva per miracolo, un ingente quantitativo di stupefacenti trafugato da una stanza chiusa a chiave, un’Indagine dei Carabinieri e il timore che, da un momento all’altro, i Nas possano piombare nel reparto Rianimazione. Come se non bastasse, dall’ospedale ‘Giuseppe Fornaroli’ di Magenta giungono voci insistenti su medici e paramedici che, per reggere turni massacranti in una struttura sotto organico, ...