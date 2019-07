Pensioni anticipate e Legge di Bilancio 2020 | dubbi sulla proroga dell' APE sociale

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019) L'APEresta unae misure che negli ultimi anni ha aiutato molti lavoratori in stato di disagio ad accedere alla pensione al di là dei requisiti diprevisti in via ordinaria per l'uscita di vecchiaia o per l'assegno di anzianitàbasea Riforma Fornero. L'opzione consente infatti di ottenere la quiescenza a partire dai 63 anni di età e con almeno 30 - 36 anni di contribuzione, a secondaa peculiare tutela riconosciuta dal legislatore ai lavoratori che si trovano a vivere situazioni di difficoltà in età avanzata. Da sottolineare che il provvedimento è interamente finanziato dallo Stato e non applica quindi alcun tipo di penalizzazione al futuro importo'assegno previdenziale erogato in favore del richiedente. L'APEe ladiPurtroppo l'APErisulta attualmente in fase di scadenza. Essendo un provvedimento introdotto in ...

HenryDvThoreau : RT @wallstreetita: Nei primi sei mesi del 2019 è stato un vero e proprio boom per le #pensioni anticipate. Lo dice l’Inps nel consueto moni… - silvyghi : @marattin @OmnibusLa7 Ovvio, come io sto pagando la pensione dei miei genitori e, purtroppo, sto pagando e continue… - federicodefalco : RT @SignorErnesto: Redditi di divananza e\o pensioni anticipate, alzare gli stipendi degli insegnanti per attrarre i migliori. Meritocrazia… -