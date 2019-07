Parma | poker agli austriaci del Micheldorf | a segno anche il nuovo acquisto Hernani

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Vittoria in amichevole per il, che ha battuto glidelnel ritiro di Bad Hall. Tra i marcatori,uno dei nuovi arrivi in gialloblu, il centrocampista, che al 34′ ha raddoppiato dopo il vantaggio di Gervinho al quarto d’ora. In apertura di ripresa il tris di Sca e al 75′ Sprocati chiude i conti. L'articolodel: ailCalcioWeb.

