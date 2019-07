Paracanoa | Mondiali Szeged 2019 | i convocati dell’Italia per la rassegna iridata Saranno

Fonte : oasport

(Di martedì 30 luglio 2019) Mentre la Nazionale italiana di canoa velocità si appresta ad iniziare l’ultimo raduno prima deidi, in programma dal 19 al 25 agosto, per la Nazionale disono già stati diramati iper la, che si svolgerà sempre nella località magiara in contemporanea con i normodotati. Sono nove gli azzurridal DT Stefano Porcu. Di seguito l’elenco completo deidell’Italia per idi: KAYAK MASCHILE CANOA CLUB BOLOGNA: Federico Mancarella C.L. BISSOLATI: Esteban Gabriel Farias S.CANOTTIERI LECCO: Kwadzo Klokpah KAYAK FEMMINILE C.C. ANIENE: Eleonora De Paolis CANOTTIERI SANREMO A.S.D.: Amanda Embriaco VA’A MASCHILE AISA SPORT: Marius Bogdan Ciustea DRAGOLAGO ASD: Fabrizio Aprile IDROSCALO CLUB A.S.D.: Mirko Nicoli VA’A FEMMINILE CUS TORINO: Veronica Silvia ...

