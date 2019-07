Paola Caruso esce allo scoperto con Moreno Merlo

Paola Caruso innamorata di un corteggiatore di Temptation Island : ecco chi è : Paola Caruso è di nuovo innamorata? I fan lo sperano dopo aver visto la foto pubblicata su Instagram dalla showgirl. Paola appare in compagnia di un bel ragazzo e i due sembrano molto complici. L’identità del giovane non è un mistero: è lei stessa che lo ha taggato nella foto condivisa sui social. Si tratta di Moreno Merlo e non è un volto propriamente sconosciuto. Il 29enne di Moncalieri ha infatti partecipato all’ultima edizione di Temptation ...

Paola Caruso contro Raffaella Fico per il flirt con il papà di Michelino : «Astinenza da popolarità?» : Paola Caruso si scaglia a testa bassa contro Raffaella Fico dalle pagine di Spy. La shogirl ha scoperto il flirt della Fico il suo ex fidanzato Francesco Caserta, padre del figlio Michelino, che si è sempre rifiutato di riconoscerlo. È per questo motivo che l’ex Bonas si stupisce del fatto che Raffaella Fico possa essersi innamorata di lui, lanciandole delle acuminate frecciatine…

Paola Caruso contro Francesco Caserta e Raffaella Fico : “Ci vediamo in tribunale” : Intervistata dal settimanale Spy, la soubrette calabrese dimostra di non aver preso bene la notizia del flirt tra il suo ex e Raffaella Fico: "Mai una volta in cinque mesi da quando è nato il nostro Michelino, ci rivediamo in tribunale". E sulla ex gieffina: "Mi meraviglio che una mamma possa fare questo, forse è in astinenza di popolarità".Continua a leggere

