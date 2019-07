Panariello Conti Pieraccioni | nuova data a Brescia il 14 dicembre

Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019) E’ boom di richieste per il tour (versione) teatralenua il successo in prevendita per IL TOUR” versione teatrale di GIORGIO, CARLOe LEONARDOe aumentano le richieste: laè fissata ail 142019 (Teatro Dis Play Brixia Forum). Prodotto da Friends&Partners, il trio di mattatori, amici di lungo corso e protagonisti indiscussi della scena, ha già in calendario sei date (annunciate precedentemente) in sei importanti città italiane: il 18 novembre a Milano (Teatro degli Arcimboldi), il 30 a Napoli (Palapartenope), il 2a Roma (Teatro Brancaccio), il 9 a Torino (Teatro Colosseo), il 17 a Bergamo (Teatro Creberg) e il 21 a Bologna (Europauditorium). I biglietti de Il Tour 2019 sono tutti disponibili in prevendita e da martedì 30 luglio dalle ore 16.00 potranno essere acquistati anche quelli per latappa di ...

DanieleMignardi : >> PANARIELLO CONTI PIERACCIONI << ?? Nuova data per 'IL TOUR' nei teatri ?? agli show già annunciati a Milano, Napol… - CorrNazionale : Anche tanta Versilia nel libro di Fernando Capecchi ed Enrico Salvadori “Saluta tutti” che sarà presentato al Caffè… - news_toscana : Castiglioncello, #6agosto #achillelauro #alvarosoler #conti #enricobrignano #negrita #panariello #pattypravo -