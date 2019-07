Pallavolo | la Nazionale Italiana femminile pronta per il torneo di Qualificazione

Fonte : sportfair

(Di martedì 30 luglio 2019) Le vice campionesse mondiali in mattinata hanno sostenuto un allenamento al PalaCatania e questa sera torneranno al lavoro nell’impianto di gioco che ospiterà la tre giorni di gare Prosegue la marcia d’avvicinamento dellaaldiOlimpica di Catania, che dal 2 al 4 agosto metterà in palio un pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le vice campionesse mondiali in mattinata hanno sostenuto un allenamento al PalaCatania e questa sera torneranno al lavoro nell’impianto di gioco che ospiterà la tre giorni di gare. Le ragazze di Davide Mazzanti esordiranno venerdì 2 agosto contro il Kenya (ore 21.15), sabato sarà la volta del Belgio (ore 21.15), mentre domenica è in programma l’ultima sfida contro l’Olanda (ore 21.15). Tutti i match delle azzurre saranno trasmessi in diretta alle 21.15 su Rai 2. Nel primo pomeriggio si è tenuto il primo ...

