Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) “Seguiamo con molta attenzione tutti i passaggi che riguardano ile vorremmo che lasocieta’ si facesse carico e rispettasse fino in fondo gli obblighi contrattuali e il riconoscimento degli emolumenti per i 27 dipendenti dell’Unione sportiva citta’ di. Ci risulta che i lavoratori sono in arretrato con gli stipendi dal mese di aprile e chiediamo il pagamento di tutte le spettanze e il rispetto dei diritti”. Sono le dichiarazioni delSlcMaurizio Rosso che ha annunciato di avere scritto due, unaArkus Network e unasocietà del nuovoHera Hora. “societa’ – aggiunge Rosso – abbiamo chiesto un incontro urgente per affrontare i problemi dei lavoratori delin meritocorretta applicazione della clausola sociale per l’assunzione di tutti i ...

CalcioWeb : #Palermo: il segretario Slc Cgil invia due lettere, una alla vecchia ed una alla nuova società [DETTAGLI] - FitSicilia_cisl : RT @CislPaTp: Sul Giornale di Sicilia di oggi, l'appello alla Regione della Cisl Palermo Trapani con il segretario generale @leonardolapian… - MiceliMarika : RT @CislPaTp: Sul Giornale di Sicilia di oggi, l'appello alla Regione della Cisl Palermo Trapani con il segretario generale @leonardolapian… -