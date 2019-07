Pakistan, aereo si schianta: 15 morti

Almeno 15 persone sono morte inin seguito allo schianto di unmilitare. Lo hanno reso noto i soccorritori. L'incidente è avvenuto in una zona residenziale di Rawalpindi, vicino alla capitale Islamabad. Dei 15 corpi recuperati fino a questo momento, 2 sono dei piloti del velivolo. Una ventina di soldati sono rimasti feriti, alcuni in modo grave e per questo il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi. Le autorità militari non hanno rilasciato informazioni sui motivi dell'incidente(Di martedì 30 luglio 2019)