Pakistan | aereo militare cade su un villaggio | almeno 17 morti

Incidente in Pakistan : aereo si schianta tra le case - almeno 15 morti : Incidente aereo in Pakistan : un piccolo velivolo delle forze armate si è schianta to tra le case , in una zona residenziale di Rawalpindi, provocando la morte di almeno 15 persone, hanno reso noto i soccorritori. “Un piccolo aereo è precipitato su un’area residenziale. Fino a questo momento abbiamo recuperato 15 corpi, compresi 10 civili e cinque membri dell’equipaggio“, ha spiegato il portavoce dei soccorritori Farooq ...

