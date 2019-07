Pace fiscale | mercoledì 31 ultima chiamata per chi vuole aderire alla rottamazione ter e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Chiapprofittarne deve sbrigarsi: stanno per scadere i termini31 luglio è l’ultimo giorno utile per presentare la domanda didelle cartelle o saldo e stralcio, i due provvedimenti che consentono di pagare l’importo delle somme dovute in forma agevolata. La riapertura della finestra finofine di questo mese, prevista dal decreto Crescita, riguarda tutti i debiti che non sono già stati ricompresi nelle domande presentate entro la precedente scadenza del 30 aprile. Non solo: entrodevono anche pagare la prima rata gli 1,2 milioni di contribuenti che hanno aderito entro il 30 aprile 2019 per i quali Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato la comunicazione con gli importi da versare a seconda della soluzione rateale prescelta. Ci sono cinque giorni di deroga previsti per legge, ma per chi non si mette in regola ...

