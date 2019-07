Orrore a Rimini | marocchino sale su una ruota panoramica | si toglie le scarpe e si lancia

Fonte : baritalianews

(Di martedì 30 luglio 2019) Un suicido choc quello avvenuto nella notte appena trascorsa a. Pochi minuti prima di mezzanotte un, per motivi in corso di accertamento, è salito sulla, si è tolto lee si èto nel vuoto. Nella zona dove è accaduto l’estremo gesto erano presenti tantissimi turisti che hanno visto in diretta la scena. L’uomo, con disturbi psichici, ha prima atteso che sua cabina salisse al punto più alto poi ha lasciato il suo cellulare e si buttato giù nel vuoto. Sul posto sono intervenute diverse auto delle forze dell’ordine e i soccorsi. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.

leggoit : Rimini, si getta nudo dalla ruota panoramica: orrore fra i turisti al porto. - ilmessaggeroit : Si getta #nudo dalla ruota panoramica di #rimini: orrore fra i turisti al porto - Davidone74 : Rimini, notte d’orrore: si lancia dalla ruota panoramica per togliersi la vita -