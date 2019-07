Oroscopo giovedì 1° agosto | Gemelli esuberante | Bilancia sotto pressione

L'Oroscopo di giovedì 25 luglio : riavvicinamenti per Pesci - Sagittario ostinato : Durante la giornata di giovedì 25 luglio, Ariete dovrà dare il massimo sul posto di lavoro, mentre Leone si sentirà piuttosto stanco. Giornata positiva per la Vergine grazie al suo ottimismo, mentre Acquario sarà alquanto nervoso. Infine, Gemelli cercherà di risolvere i problemi legati alla vita di coppia, mentre i Pesci potrebbero riavvicinarsi ad una persona cara. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di ...

Previsioni Paolo Fox di domani : Oroscopo giovedì 25 luglio : oroscopo segni di Aria di Paolo Fox: Previsioni domani, 25 luglio Partendo dai segni di Aria si analizza l’oroscopo di domani di Paolo Fox, 25 luglio, tratto dall’app Astri di Paolo Fox. GEMELLI: nella giornata di domani potrebbero riuscire a trovare una soluzione ad alcuni problemi in sospeso. Nel weekend la Luna sarà dalla loro parte. BILANCIA: dopo lo stress dei giorni scorsi domani tireranno un bel sospiro di sollievo. Bene i ...

L'Oroscopo di domani giovedì 25 luglio - da Ariete a Vergine : amore - Toro e Cancro volano : L'oroscopo di domani giovedì 25 luglio 2019 regala ancora nuove predizioni in vista di una giornata posizionata a metà della settimana. Sotto tiro i primi sei segni rappresentanti l'anello zodiacale valutati come al solito in base al proprio indice di positività espresso nell'attesissima classifica stelline. Diciamo subito che ad essere messi sotto attenta analisi, per quei pochi che ancora non lo sapessero, in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, ...

Oroscopo del giorno 25 luglio - 2ª sestina : giovedì al 'top' per lo Scorpione - Acquario giù : L'Oroscopo del giorno 25 luglio 2019 è pronto a dare il via alla girandola di previsioni interessanti questo nuovo giovedì. In primo piano a metà della settimana la classifica e le predizioni da Bilancia a Pesci, corredata come sempre da consigli e dritte da sfruttare in amore e nel lavoro. Ansiosi di sapere quali sono i segni fortunati tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? In questo caso a fare un'ottima figura, ...

L'Oroscopo di domani giovedì 18 luglio - primi 6 segni : Vergine 'top' - torelli 'flop' : L'oroscopo di domani giovedì 18 luglio 2019 mette a disposizione la classifica con stelline e relative previsioni per i primi sei segni dello zodiaco. Dite la verità, non vedete l'ora di conoscere il pensiero delle stelle in merito ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, non è così? Bene, allora vediamo come andrà la giornata di giovedì in amore e nel lavoro. Diciamo subito che quest'oggi a salire sul piedistallo più alto, quello ...

L'Oroscopo del giorno 18 luglio - 2ª sestina : Sagittario e Acquario i favoriti di giovedì : L'oroscopo del giorno 18 luglio 2019 è pronto a mettere in rilievo il probabile andamento riservato dalle stelle al prossimo giovedì. Prima di iniziare a decantare uno ad uno i simboli astrali rientranti nella seconda sestina zodiacale, d'obbligo dare un breve anticipo su i segni migliori del giorno. A fare da ago della bilancia sarà, come di consueto, l'Astrologia applicata ai sentimenti e alle attività lavorative, come sempre ottima ...

L'Oroscopo di domani giovedì 11 luglio primi sei segni : amore e lavoro - ok Toro e Ariete : L'oroscopo di domani giovedì 11 luglio 2019 per i segni della prima sestina è arrivato ed è pronto per essere visionato da voi lettori. In evidenza quest'oggi i comparti della vita dedicati all'amore e al lavoro messi in relazione ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di scoprire come saranno le stelle di questo giovedì? Bene, allora vediamo subito di dare un breve ed esauriente anticipo su cosa indicano le previsioni ...

Oroscopo del giorno 11 luglio - previsioni 2ª sestina : giovedì super per Capricorno e Pesci : L'Oroscopo del giorno 11 luglio 2019 è finalmente disponibile per essere consultato. Molto importante questo nuovo giorno di mezza settimana per quelli come noi appassionati d'Astrologia che, senz'altro, attendono con curiosità buone notizie portate dalle previsioni zodiacali giornaliere. Sotto analisi in questo contesto i segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco. In questo contesto dunque, l'Astrologia cercherà di dare un giudizio sui ...

Oroscopo domani di Paolo Fox : previsioni giovedì 4 luglio 2019 : Oroscopo segni di Terra 4 luglio: previsioni di domani di Paolo Fox Ci pensa Paolo Fox a svelare l’Oroscopo di domani, 4 luglio, partendo dalle sue previsioni dei segni di Terra (tratte dall’app Astri di Paolo Fox). TORO: sono piuttosto stanchi ed è per questo che l’astrologo consiglia di non strafare al lavoro, ma di prendere tutto con calma e filosofia. VERGINE: i mesi finali di quest’anno saranno decisamente più ...

L'Oroscopo di domani giovedì 4 luglio - primi 6 segni : la Luna sposa il Leone - Ariete vola : L'oroscopo di domani giovedì 4 luglio 2019 è pronto a partire di gran carriera, ben disposto a mettere in chiaro chi potrà contare sull'aiuto delle stelle. Sul piatto della bilancia le previsioni zodiacali di questo giovedì: in analisi i settori della nostra quotidianità riguardanti l'amore ed il lavoro. Nel nostro caso le odierne 'indagini astrologiche' saranno senz'altro messe in relazione con i primi sei segni dello zodiaco. Dunque, focus ...

L'Oroscopo del giorno 4 luglio - previsioni 2ª sestina : giovedì ok Scorpione e Capricorno : L'oroscopo del giorno 4 luglio 2019 è pronto a dare le giuste indicazioni in merito al possibile andamento di questo nuovo giovedì. Quest'oggi sotto analisi l'amore e il lavoro influenzati direttamente dall'ingresso della Luna in Leone. Punto di interesse generale, come sempre, l'Astrologia applicata ai sei simboli astrali appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Ansiosi di mettere a nudo il pensiero delle stelle? Bene, prima di ...

L'Oroscopo di domani 27 giugno - 1ª sestina : giovedì con Luna in Toro e Mercurio in Leone : L'oroscopo di domani 27 giugno 2019 ha decisamente innestato 'la marcia veloce', ben disposto a dare conto su quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì. Bene, iniziamo pure a dare qualche notizia in più andando a mettere in luce i sei segni rappresentati quest'oggi da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Prima però d'obbligo segnalare due transiti interessanti che in Astrologia faranno di certo la differenza: l'ingresso ...

L'Oroscopo del giorno 27 giugno da Bilancia a Pesci : amore - giovedì sorride al Sagittario : L'oroscopo del giorno 27 giugno 2019 riapre questo giro di consultazioni astrologiche analizzando la giornata di giovedì. In primo piano dunque, il giro di boa di metà settimana sviscerato dal punto di vista dell'amore e del lavoro. Ad essere sottoposti ad analisi approfondita, come si evince anche dal titolo, saranno in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Allora, vogliosi di sapere quali saranno i ...

L'Oroscopo del giorno 20 giugno - previsioni 2ª sestina : giovedì con Luna in Acquario : NelL'oroscopo del giorno 20 giugno 2019 spiccano le nuove previsioni per i segni interessanti la seconda tranche dello zodiaco: curiosi di dare un nome al segno declamato dalle stelle al 'top del giorno'? In questo caso l'Astrologia applicata in esclusiva a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci vede in prima fila tre segni, scelti ovviamente nella sestina in oggetto. Bene, iniziamo con calma a dare i primi riscontri sui ...