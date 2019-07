Oroscopo Cancro | agosto | buona energia per il segno

Oroscopo 31 luglio : Cancro confuso - Bilancia stressata : L'Oroscopo del 31 luglio rivela che cosa riservano gli astri per ciascun segno zodiacale. Le persone della Vergine sono in stato confusionale, mentre quelle dell'Acquario devono essere prudenti in campo economico. Ecco le previsioni astrologiche per questo mercoledì. Oroscopo quotidiano da Ariete a Vergine Ariete – Periodo importante per rimettersi in gioco. Siete forti e decisi. Anche se ricevete dei colpi bassi, ammettete di aver perso. Questo ...

Oroscopo weekend 3-4 agosto : relax per Cancro - nuovi incontri per Sagittario - Toro flop : Nel fine settimana di sabato 3 e domenica 4 agosto alcuni segni zodiacali approfitteranno del periodo di ferie per cercare di riposarsi un po’, come nel caso dei nativi di Cancro e Leone, mentre altri decideranno di fare degli acquisti estivi come l'Acquario. Problemi di coppia per i nativi sotto il segno del Toro, al contrario l'intesa di coppia sarà particolarmente alta per Gemelli e Vergine. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 30 luglio : Cancro lunatico - Sagittario triste : Gli astri fortunati dettano legge nelL'oroscopo dell'amore di coppia di martedì e incrociano le loro energie positive, puntando su una spiccata emotività di una Luna in Cancro. Un nuovo istinto sensibile, quasi materno, lambisce alcuni segni d'acqua, stabilizzando la relazione a due e cercando di fronteggiare a un'eccessiva pigrizia, nociva per l'amore. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. L'oroscopo dell'amore Ariete: buona ...

Oroscopo Cancro - agosto : mese romantico e passionale - ma con Saturno contrario : Il mese di agosto è ormai alle porte, vediamo quali piani hanno in serbo gli astri e le stelle per i nati sotto il segno del Cancro. Per quanto riguarda l’amore, continuerà l’ondata di positività e romanticismo iniziata già a luglio. Sul lavoro, l’opposizione di Saturno potrebbe creare delle difficoltà, tuttavia potrete fare affidamento sul favore di Urano. Ci sarà un risveglio dal punto di vista psicofisico, sarà comunque meglio non strafare ed ...

L'Oroscopo di domani martedì 30 luglio da Ariete a Vergine : alla grande l'amore per Cancro : L'oroscopo di domani 30 luglio 2019 mette le mani avanti in merito alla bontà delle attuali previsioni, soprattutto per quanto riguarda l'amore e il lavoro. Sotto analisi giornaliera i primi sei segni rappresentanti l'Astrologia: in primo piano le novità di oggi interessanti i nativi in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In base a quanto appena affermato, ad avere massima attenzione da parte delle stelle, opportunamente ben ...

Oroscopo di domani 29 luglio : Cancro agitato - decisioni per Acquario : L'Oroscopo di domani lunedì 29 luglio si preannuncia positivo sotto l'aspetto lavorativo per i nati sotto il segno del Leone, mentre i Gemelli saranno in recupero. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: giornata tranquilla, vissuta alla ricerca della spensieratezza e del divertimento. Al momento avete bisogno di maggiori conferme e di fare chiarezza su alcuni aspetti della vostra vita. ...

Oroscopo amore di coppia al 4 agosto : buone sensazioni per Cancro - Bilancia passionale : L'Oroscopo dell'amore di coppia della settimana fra lunedì 29 luglio e domenica 4 agosto si apre con la presenza di una Luna razionale in Gemelli, che rende l'affettività più obiettiva e distaccata anche per Ariete, Leone, Acquario e Bilancia. Le sensazioni di coppia però non accettano in pieno il razionale mondo dei pensieri e un istinto più sensuale, marcato dall'entrata di Venere in Leone, primeggia nelle previsioni astrali segno per ...

L'Oroscopo del fine settimana - 27 e 28 luglio : passionale il Cancro - Toro in recupero : Questo secondo mese estivo sta per giungere al termine, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per le ultime giornate di luglio? Sarà un week end romantico e passionale per il segno dei Gemelli e del Cancro, che nelle prossime ore metteranno l'amore al primo posto e si lasceranno andare alle emozioni, facendo in alcuni casi incontri veramente interessanti, anche per il futuro. Dopo una settimana sottotono, inizia un momento di ...

Oroscopo 27 luglio : Cancro dubbioso - Scorpione in difficoltà : L'Oroscopo del 27 luglio annuncia che le persone del Toro potrebbero subire un piccolo calo fisico, mentre i nativi dell’Acquario devono capire che cosa vogliono dalla vita. Di seguito, le previsioni astrali della giornata d'inizio weekend per i 12 segni zodiacali. L'Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine Ariete – In questa giornata c'è molta stanchezza e diversi dubbi, magari avete dei ripensamenti. State in contatto con troppe persone che ...

L'Oroscopo della settimana fino al 4 agosto : Cancro rilassato - Vergine creativa : L'oroscopo della settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto prevede nuove emozioni per la Bilancia, mentre lo Scorpione dovrà gestire alcune situazioni molto particolari. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per tutti i 12 segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: è giunta l'ora di darsi da fare. Chi è intenzionato a fare nuove conoscenze dovrà cercare di allargare il proprio giro di amicizie e di non stare sempre con le stesse ...

Oroscopo agosto : passione per il Cancro - fortuna per l'Ariete - Vergine al top : Durante il mese di agosto, i nativi Leone passeranno un periodo a dir poco sorprendente, mentre per i nativi Ariete saranno favorite le relazioni di coppia. Il lavoro procederà molto bene per i nativi Capricorno, al contrario, la prima parte del mese sarà piuttosto ardua per i nativi Toro. Ci saranno tante occasioni di divertimento per il Sagittario, mentre l'Ariete passerà un mese piacevole in compagnia del partner. Andiamo a vedere nel ...

L'Oroscopo di venerdì 26 luglio : giornata interessante per Gemelli - Cancro sensibile : Durante la giornata di venerdì, i nativi Ariete riusciranno a ritrovare un po' di serenità, mentre Leone si sentirà giù di morale. Per Gemelli potrebbe essere una giornata molto interessante dal punto di vista amoroso, al contrario, Scorpione avrà qualche difficoltà con il partner. Infine, Capricorno potrebbe sentirsi scoraggiato in ambito lavorativo, mentre Pesci dedicherà la sua giornata alla ricerca dell'amore. Andiamo a vedere nel dettaglio ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 26 luglio : Cancro entusiasta - Sagittario sereno : L'oroscopo dell'amore per i single sottolinea molte potenzialità di ciascun segno zodiacale, in modo tale che l'amore primeggi poiché spinto da pulsioni nuove e molto energiche. Ciascun simbolo dovrà prima di tutto scoprire le proprie potenzialità, per poi seguire una scia stellare fortunata e consapevole che attraverso le previsioni astrali di venerdì 26 luglio, accompagna ognuno lungo il cammino della felicità. I cuori solitari alla riscossa ...

Oroscopo 14 agosto : Toro alla ricerca della pace - tensione per Cancro : La giornata di mercoledì 14 agosto sarà caratterizzata da propositi positivi soprattutto per il segno del Toro e dello Scorpione, ma anche tante perplessità come nel caso dei nativi dei segni della Vergine e della Bilancia. L'amore bacerà ancora le coppie al cui interno è presente un nativo del segno dei Gemelli, mentre per il segno dell'Acquario la situazione migliorerà soltanto successivamente. A seguire, le previsioni astrologiche della ...