Omceo Roma | iscrizione 400 nuovi medici | da 1 agosto in servizio

Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019)– Questa mattina l’Ordine deidiha riunito il Consiglio per deliberare l’di oltre 400 neoin modo da venire incontro alla loro richiesta, cosi’ che nel periodo estivo possano essere a disposizione per effettuare le sostituzioni dei colleghi gia’ inseriti nelle varie realta’ lavorative e in ferie. “Abbiamo deciso di convocare questa riunione ad hoc del Consiglio per 400 giovani colleghi gia’ in possesso dell’abilitazione e quindi di tutta la necessaria documentazione per entrare a far parte dell’Ordine della Capitale e di conseguenza poter iniziare da subito a lavorare- ha dichiarato, alla Dire, Pier Luigi Bartoletti, vice presidente dell’- Entreranno ingia’ dall’1. Se non ci fosse stato questo Consiglio il tutto sarebbe slittato all’1 di ...

