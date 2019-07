Olimpiadi Tokyo 2020 – Naomi Osaka decisa | “sogno l’oro fin da bambina Rappresentare il

Nuoto - Olimpiadi Tokyo 2020 : Gregorio Paltrinieri - prosegue il sogno dell’accoppiata 1500 sl-acque libere : Gregorio Paltrinieri? Promosso. L’esito dei Mondiali 2019 di Nuoto per il campione carpigiano è positivo. Vi erano delle incognite sulla gestione di due settimane di gare. Conciliare le acque libere e la piscina non era facile ma Greg si è cimentato senza incertezze conquistando un oro “inedito” negli 800 stile libero, un bronzo nei 1500 stile libero, un argento nella staffetta mixed del Nuoto di fondo e il pass olimpico nella ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Pass per Settebello e softball! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i Pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. L’Italia risale al 12esimo posto con 7 ori : Manca un anno, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il Medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Paltrinieri come si proietta alle Olimpiadi di Tokyo 2020? Si può vincere ma serve il 100% : Un oro, un argento, un bronzo e un pass olimpico in tasca: è questo il bilancio di Gregorio Paltrinieri al termine dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Nella rassegna iridata dal sapor di test a Cinque Cerchi, il carpigiano ha voluto verificare la propria consistenza in due settimane di gare, conciliando le acque libere e la piscina. I risultati sono stati positivi perché il successo negli 800 sl, migliorando il proprio primato ...

Beach volley - World Tour 2019 Test Event Tokyo. Mol/Sorum e Agatha/Duda fanno le prove per Olimpiadi : prove tecniche di Olimpiadi sulla sabbia di Tokyo con il torneo 4 stelle del World Tour che vede il quinto trionfo stagionale dei norvegesi Mol/Sorum, grandi favoriti per il torneo a Cinque Cerchi, e la seconda vittoria delle brasiliane Agatha/Duda. Mol/Sorum hanno completato il percorso completo nel torneo giapponese chiudendo senza sconfitte e battendo in finale gli avversari a sorpresa, i tedeschi Ehlers/Fluggen con un secco 2-0 (21-17, ...

Nuoto - Olimpiadi Tokyo 2020 : le speranze di medaglia dell’Italia. Nazionale già competitiva da consolidare - aspettando l’ascesa dei giovani : I giochi sono fatti ma, quelli veri, devono ancora iniziare. I Mondiali 2019 di Nuoto sono già parte dell’album dei ricordi della Nazionale azzurra. I riscontri sono stati da incorniciare per un’edizione da record, rappresentata dalle otto medaglie (3 ori, 2 argenti e 2 bronzi) e da altri piazzamenti considerevoli. Una compagine dalla grande profondità quella del Bel Paese in cui le punte e le seconde linee sono riuscite, nella ...

Ciclismo - Olimpiadi Tokyo 2020 : Italia quarta nel ranking di qualificazione - persa una posizione! Che lotta per i 5 posti : Lunedì negativo per l’Italia nella corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la nostra Nazionale è infatti scesa al quarto posto nel ranking di qualificazione che assegna i posti per la prossima rassegna a cinque cerchi. Le prime sei squadre in classifica potranno contare sul contingente completo in Giappone (5 atleti), quelle dal settimo al dodicesimo dovranno accontentarsi di quattro ciclisti e via dicendo. L’Italia occupava il terzo posto fino ...

Softball - Olimpiadi Tokyo 2020 : quali scelte per l’Italia? Le possibili convocate guardando un anno in avanti : Quale futuro per la Nazionale italiana di Softball dopo la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020? Si tratta di una domanda legittima, dal momento che da qui a un anno ci sarà da scoprire chi potrà andare in Giappone, tenendo conto di un fattore: a differenza delle competizioni continentali, in quella a cinque cerchi non sarà possibile avere a roster più di quindici giocatrici, due in meno rispetto all’Europa. La considerazione più ...

Softball - Olimpiadi Tokyo 2020 : chi affronterà l’Italia? La situazione delle qualificazioni : Con la qualificazione ottenuta dall’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, sale a tre il numero delle formazioni che già sono certe di andare in Giappone il prossimo anno. Oltre ai padroni di casa, soltanto gli Stati Uniti hanno in tasca il biglietto per il Sol Levante. Ci sono altri tre posti da allocare, suddivisi tra area delle Americhe e Asia-Oceania. Per quanto riguarda le qualificazioni americane, si svolgeranno tra il 25 agosto e il ...