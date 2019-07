Nuoto | Olimpiadi Tokyo 2020 | Gregorio Paltrinieri | prosegue il sogno dell’accoppiata 1500

Nuoto - Mondiali 2019 : Paltrinieri come si proietta alle Olimpiadi di Tokyo 2020? Si può vincere ma serve il 100% : Un oro, un argento, un bronzo e un pass olimpico in tasca: è questo il bilancio di Gregorio Paltrinieri al termine dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Nella rassegna iridata dal sapor di test a Cinque Cerchi, il carpigiano ha voluto verificare la propria consistenza in due settimane di gare, conciliando le acque libere e la piscina. I risultati sono stati positivi perché il successo negli 800 sl, migliorando il proprio primato ...

Nuoto - Olimpiadi Tokyo 2020 : le speranze di medaglia dell’Italia. Nazionale già competitiva da consolidare - aspettando l’ascesa dei giovani : I giochi sono fatti ma, quelli veri, devono ancora iniziare. I Mondiali 2019 di Nuoto sono già parte dell’album dei ricordi della Nazionale azzurra. I riscontri sono stati da incorniciare per un’edizione da record, rappresentata dalle otto medaglie (3 ori, 2 argenti e 2 bronzi) e da altri piazzamenti considerevoli. Una compagine dalla grande profondità quella del Bel Paese in cui le punte e le seconde linee sono riuscite, nella ...

Mondiali - l'Italia fra le potenze del Nuoto a un anno dalle Olimpiadi : L'Italia si conferma una media potenza del nuoto mondiale a Gwangju chiudendo al sesto posto nel medagliere dietro le corazzate storiche della vasca: Cina che batte gli Usa 16 ori a 15; Russia al terzo posto davanti Australia e Ungheria. Per gli azzurri il bottino è di 4 ori, 6 argenti e 4 bronzi, incrementato proprio nell'ultima giornata grazie alla formidabile prestazione della 14enne Benedetta Pilato che ha conquistato il ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : Settebello - ora le Olimpiadi. Difesa di ferro e tanto talento - si può sognare anche a Tokyo 2020! : Non c’erano assolutamente i favori del pronostico. Dopo un paio di stagioni da dimenticare, con tante delusioni nelle manifestazioni internazionali, è tornato il vero Settebello: la Nazionale italiana di Pallanuoto si è andata a prendere il titolo ai Mondiali di Gwangju 2019. In terra sudcoreana gli azzurri hanno sbaragliato la concorrenza, faticando nella prima parte, crescendo negli scontri ad eliminazioni diretta, compiendo ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : i precedenti fra Italia e Spagna. Indelebile il successo azzurro nella finalissima delle Olimpiadi di Barcellona 1992 : Leggi Italia-Spagna di Pallanuoto e pensi alla finalissima delle Olimpiadi di Barcellona 1992 quando, con Sandro Campagna in acqua, il Settebello si andò a prendere il titolo proprio in casa degli iberici. Fu un 9-8 spettacolare, giunto dopo tre tempi supplementari, anche se nella stessa edizione dei Giochi le due formazioni si erano già incrociate nella fase a gironi nella sfida terminata sul 9-9. In qualche modo alla Picornell di Barcellona si ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : tutti i risultati di giovedì 25 luglio. Spagna alle Olimpiadi - superata la Croazia 6-5 : Si è appena conclusa la prima semifinale dei Mondiali di Pallanuoto: la Spagna, dopo aver centrato ieri la carta olimpica con la Nazionale femminile, oggi concede il bis nel torneo maschile, con gli iberici che dominano a lungo la sfida contro la corazzata della Croazia, finora imbattuta nel torneo iridato, vincono per 6-5, pur concedendo tre reti negli ultimi minuti ai balcanici, e volano a Tokyo 2020, dove saranno raggiunti dalla formazione ...

PallaNuoto femminile - Mondiali 2019 : tutti i risultati di mercoledì 24 luglio. Spagna alle Olimpiadi - sarà finale con gli USA : Oggi si sono giocate le semifinali ai Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju, in Corea del Sud: entrambe le partite giocate non hanno avuto molta storia. Gli USA, come da pronostico, dominano contro l’Australia, subendo la prima rete dopo quasi 20 minuti di gioco, quando però sono già avanti 6-0. Alla fine il punteggio è di 7-2, con una seconda parte di gara di pura gestione per le statunitensi. A senso unico però è anche ...

PallaNuoto femminile - Mondiali 2019 : Olanda-Italia 5-10. Fabio Conti : “L’obiettivo resta la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo” : L’Italia ha superato l’Olanda per 10-5 nella gara che valeva l’accesso alla finale per il quinto posto ai Mondiali di Pallanuoto femminile in corso a Gwangju: le azzurre venerdì si giocheranno il piazzamento contro la Russia. A fine partita hanno commentato la gara Fabio Conti ed Elisa Queirolo. Di seguito le dichiarazioni al sito federale del CT dell’Italia Fabio Conti: “Non dobbiamo pensare ai quarti di finale ma ...

Figliomeni : Europei Nuoto tentativo tardivo di rimediare a ‘no’ Olimpiadi 2024 : Roma – “Dopo le occasioni perdute in campo sportivo, pensiamo alle Olimpiadi 2024, da parte del M5s, stiamo assistendo ad un cambio di rotta tardivo e anche poco credibile da parte dell’Amministrazione grillina, che chiede a gran voce per mezzo della Raggi, gli Europei di nuoto 2022. La Giunta Raggi e’ in crisi assoluta sotto tutti i fronti e tutti i mezzi sono leciti per racimolare qualche consenso di opinione tra i ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 - Mario Sanzullo : “È il giorno più bello della mia vita - corono il sogno di partecipare alle Olimpiadi” : Grandissima gioia per Mario Sanzullo al termine della 10 km di fondo ai Mondiali di Nuoto di Gwangju (Corea del Sud), in cui ha centrato la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020, grazie al nono posto. Un risultato davvero straordinario per il 26enne di Massa di Somma, che con una gara controllata e un finale a tutta riesce a centrare il pass per la prossima rassegna a cinque cerchi. Queste le parole dell’azzurro, riportate dalla FIN: “Ho ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 - Gregorio Paltrinieri : “Un buon risultato - l’importante era la qualificazione alle Olimpiadi. L’anno prossimo me la giocherò” : Gregorio Patrinieri ha chiuso al sesto posto la 10 km di fondo ai Mondiali di Nuoto di Gwangju (Corea del Sud) al termine di una gara durissima, in cui ha provato a fare la differenza nella prima parte e ha saputo poi gestire al meglio il momento di difficoltà nell’ultimo giro. Il 24enne di Carpi non è riuscito quindi a centrare la medaglia, ma grazie alla sua grande esperienza e ad una bella reazione nel finale, ottiene il pass per le Olimpiadi ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Rachele Bruni stacca il pass nel Nuoto di fondo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : Bridi e Bruni si giocano le Olimpiadi di Tokyo 2020. Van Rouwendaal e Muller i pericoli : Domani, alle ore 8.00 del mattino locali, le 1.00 italiane, prenderà il via in quel di Gwangju (Corea del Sud) la 10 km di Nuoto di fondo dei Mondiali 2019. Una gara dalla grande importanza quella che andrà in scena nelle acque asiatiche. Al di là del titolo iridato in palio, vi sarà anche la corsa alla top-10 qualificante per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Per questa ragione, la sfida tra le atlete protagoniste sarà ancor più ...