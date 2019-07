Nuoto | Federica Pellegrini è già a Tokyo! Anticipo sulle Olimpiadi | la Divina in gara in

Fonte : oasport

(Di martedì 30 luglio 2019)è già a Tokyo, con un anno dirispetto alle2020. Laè volata nella capitale nipponica dove sente già l’aria a cinque cerchi quando mancano 12 mesi all’evento più importante per uno sportivo, la fresca Campionessa del Mondo dei 200 stile libero si è recata in Giappone per partecipare a una tappa della Coppa del Mondo diin programma nel weekend del 2-4 agosto. La fuoriclasse di Spinea ha giusto fatto le valigie e da Gwangju, dove domenica si è conclusa la rassegna iridata, si è trasferita nel Sol Levante senza ovviamente passare dall’Italia: l’azzurra festeggerà proprio a Tokyo i 31 anni che compirà lunedì prossimo, ma prima spazio ancora a delle gare come se non bastasse quanto fatto in Corea del Sud.si cimenterà sui 100 dorso e sui 100 stile libero, il modo migliore per scaricare la ...

Eurosport_IT : Non è arrivata l'ultima medaglia ma... grazie di tutto, Federica Pellegrini ???????? #Gwanju2019 - Coninews : La 4x100 mista femminile vola a #Tokyo2020! ??????????? Con il quarto posto mondiale di #Gwanju2019 firmato da Margher… - RaiSport : Non ci sono parole per descrivere l'ennesima #meraviglia di @mafaldina88 ?????? 'E' incredibile, ho fatto quello che… -