Nota la data di uscita del Samsung Galaxy Fold? Quale distribuzione anche in Italia

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 30 luglio 2019) Finalmente abbiamo una specificadiper ilo sarebbe meglio dire un paio. Il pieghevole del produttore sudcoreano, atteso oramai da mesi, dovrebbe essere commercializzato nel mese di settembre (questo era già noto) ma ora alcune fonti (riproposteda SamMobile) hanno specificato quelli che dovrebbero essere i giorni di inizio vendita del telefono dal rivoluzionario design. Proprio ildovrebbe essere disponibile all'acquisto dal 18 settembre o al più tardi dal 20 settembre. Il via alle vendite partirebbe in Sud Corea (c'era da aspettarselo vista la madre patria del produttore) manegli Stati Uniti. Si parla inizialmente di un numero di unità disponibili abbastanza esiguo pari a 20.000 o 30.000 esemplari e non di più. Cosa succederà in un secondo momento, dopo il primo lancio asiatico e americano? Non ci sono dubbi si ...

