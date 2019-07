Nissan Juke | il nuovo modello arriva nel 2020

Nissan - Altro teaser per la Juke : debutterà il 3 settembre : La Nissan ha ha diffuso un secondo teaser dell'attesa seconda generazione della Nissan Juke . L'appuntamento è rinnovato per il 3 settembre , quando il nuovo modello verrà svelato a oltre nove anni dal lancio della prima serie.Come prima, più di prima. La Casa mostra ora, sempre avvolto nell'ombra, il frontale della Juke confermando la volontà di evolvere gli stilemi tipici di questo modello senza perdere l'originalità che ha decretato il successo ...

Nissan - La Juke debutterà il 3 settembre : La Nissan ha rotto gli indugi diffondendo il primo teaser dell'attesissima seconda generazione della Nissan Juke . La data del 3 settembre fa riferimento alla diffusione delle prime informazioni e immagini ufficiali ed è quindi logico immaginare che il debutto pubblico avverrà pochi giorni dopo al Salone di Francoforte, a oltre nove anni dal lancio della prima serie.Come prima, più di prima. La Nissan ha voluto mostrare per ora solo una porzione ...

Nissan - Avvistata su strada la nuova Juke : La Nissan sta nascondendo agli occhi indiscreti la seconda generazione della Juke e per questo le foto spia della vettura sono un evento raro. La crossover, a suo tempo rivoluzionaria nello stile e nel posizionamento di mercato, sarà chiamata al difficile compito di ripetere il successo ottenuto fino a oggi. Il debutto potrebbe avvenire tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, ma l'uscita in concessionaria è prevista per la primavera ...