New York | al MoMa i pezzi tutti italiani selezionati da Fattobene

Fonte : gqitalia

(Di martedì 30 luglio 2019) Ilha scelto. Quasi 150 oggettiancora in produzione – partono per New: saranno protagonisti dal 7 agosto al 29 settembre del temporary shop aperto dala Soho, all’81 di Spring Street, e online allo store..org.da, l’archivio di oggetti made in Italy voluto da Anna Lagorio, giornalista, e Alex Carnevali, fotografo, sonoche esistono da generazioni e che quindi raccontano una storia più domestica del nostro Paese: guardarli è come sfogliare una raccolta sull’home design dall'800 a oggi. «Ammiriamo da tempo l’impegno dinel mostrare prodotti semplici, durevoli e funzionali; la quintessenza degli oggetti del quotidiano italiano, pensati per essere utilizzati e ammirati negli anni a venire», afferma Emmanuel Plat, direttore del merchandising ...

fattoquotidiano : New York, sparatoria a Brooklyn: un morto e 11 feriti. De Blasio: “Toglieremo le armi dalla strada” - SkyTG24 : #UltimOra New York, #sparatoria in un parco a #Brooklyn, un morto e 11 feriti #canale50 - Agenzia_Ansa : #Greta al vertice sul #clima di New York sulla barca di Pierre Casiraghi #ANSA -