Nel lab della Nasa che progetta soluzioni aeronautiche all’avanguardia

Il Borgo di Labro Nel Lazio - luogo ideale per l’Astroturismo : Al confine tra Lazio ed Umbria, sul lago di Piediluco, c’è un Borgo di rara bellezza di soli 367 abitanti in cui tornare ad ammirare le stelle e la Via Lattea: il Borgo di Labro, in provincia di Rieti, ottiene la Certificazione di Qualità “?I cieli più belli d’Italia?” da parte di Astronomitaly? ?-? ?La? ?Rete? ?del? ?Turismo? ?Astronomico. Questa Certificazione e collaborazione tra Labro ed Astronomitaly nasce dal progetto di un Villaggio Astro ...

Terremoto Nel Mar Ionio - tra Calabria e Grecia [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.7 si è verificato nel Mar Ionio Settentrionale, tra le coste della Calabria e della Grecia, alle 06:07:53, ad una profondità di 19 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto nel Mar Ionio, tra Calabria e Grecia [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Sergio Mattarella : “Forti divergenze Nella maggioranza - serve collaborazione. Io sarò arbitro” : "Il Quirinale non compie scelte politiche", ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in quanto quelle "competono alle formazioni in Parlamento, nel rispetto della Costituzione". Sottolineando però le tensioni e contrapposizioni nella maggioranza, il capo dello Stato ha chiamato alla collaborazione e rimarcato il suo ruolo di arbitro.Continua a leggere

Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi : 51 posti Nelle Aziende Sanitarie dell’Emilia Romagna : In Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati 3 bandi dei Concorsi Collaboratori e Assistenti Amministrativi per l’assunzione di 51 unità nelle Asl dell’Emilia Romagna. Le figure ricercate: 17 Assistenti Amministrativi, categoria C; 17 Collaboratori Amministrativi professionali, categoria D, settore economico-finanziario; 17 Collaboratori Amministrativi professionali, categoria D, area giuridico-amministrativa. In questo articolo ...

Calcutta : successo a Cosenza Nella sua unica tappa calabrese di ieri - 21 luglio : È approdato per la prima volta a Cosenza, in Piazza XV marzo, nella serata di sabato 20 luglio il cantante Calcutta che ha letteralmente invaso la città riproponendo sul palco le tracce del suo album Evergreen e ripercorrendo il suo percorso musicale con brani meno recenti che, indubbiamente, hanno segnato la sua carriera artistica. Il concerto, un live imperdibile che ha visto un pubblico vastissimo invadere la piazza sita nella parte storica ...

Scuolabus accompagna bambina a casa - lo zaino rimane impigliato Nelle porte - conducente non se ne accorge - riparte e trascina la bambina : Il conducente di uno Scuolabus ha accompagnata come ogni giorno a casa i bambini dopo scuola però dopo aver lascito una bambina nel solito tragitto è ripartito non accorgendosi che lo zaino della piccola che lei aveva sulle spalle era rimasto impigliato nelle porte. La bambina è stata trascinata per qualche metro e per fortuna lo zaino che si è messo tra il suo corpo e l’asfalto l’ha protetta. Ad un certo punto un automobilista che si è ...

Calabria : grave 27enne precipitato Nel vuoto - madre muore dopo il parto : Poche ore fa in Calabria un giovane ragazzo di 27 anni è precipitato da una balconata ed è rimasto ferito in modo gravissimo. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti sembrerebbe che il gesto sia volontario e quindi non si sarebbe trattato di un incidente. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che l'hanno trasportato in codice rosso in ospedale dove è stato immediatamente ricoverato. Sempre in Calabria, pochi giorni fa, ...

Savoini - la ricostruzione del collaboratore di Salvini : “Nel ’39 i polacchi colpivano i tedeschi - Germania costretta a invaderli” : “Nel ’39 i polacchi colpivano i tedeschi nei loro confini. La Germania è stata costretta a entrare (in Polonia, ndr) e così è scoppiata la Seconda guerra mondiale”. È la fantasiosa ricostruzione storica di Gianluca Savoini, ex consigliere e collaboratore di Matteo Salvini per le questioni legate alla Russia, in un’intervista pubblicata il 7 novembre del 2014 sul canale Youtube dell’associazione di cui Savoini era ...

Migranti - “Libia non è porto sicuro e Nel Centro soccorsi non parlano inglese. Ma Stato di bandiera e di sbarco collaborino” : Su un punto, professori e avvocati che si occupano ogni giorno di questioni legate al soccorso in mare, non hanno dubbi: “La Libia, oltre a non essere un porto sicuro, è anche difficile da considerare come un vero e proprio Stato, in questo momento. E ovviamente non è in grado di fornire una reale assistenza in mare”. La violazione dei protocolli che regolano le procedure di soccorso, sostengono, sono evidenti: “Basta un aspetto per capirlo: ...

Calabria : servizi demografici sono tutti Nel caos : Roma – “A Roma i servizi demografici sono bloccati. Dipendenti lasciati nel caos delle proteste dei cittadini: molti devono partire e dopo aver atteso 3 mesi non possono fare le carte d’identita’. Questa e’ la Capitale: una citta’ da terzo mondo. #raggidimettiti”. Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. L'articolo Calabria: servizi demografici sono tutti nel caos proviene da ...