NBA – Carmelo Anthony | un’ultima stagione per il farewell tour | la clamorosa rivelazione

Fonte : sportfair

(Di martedì 30 luglio 2019), fermo da circa un anno, vorrebbe giocare solo un’ultimaper dire addio all’NBA con unin stile Wade Qualcuno ha notizie di? Sì, il suo preparatore atletico. Intervistato ai microfoni di ‘The Breakfast Club’, Chris Brickley, allenatore dell’ex Thunder, ha svelato alcuni dettagli sul futuro del giocatore. Assente dai campi da gioco da diversi mesi, dopo essere stato ceduto dai Thunder e tagliato da Hawks e Rockets,sembrerebbe aver capito di non poter giocare più da protagonista in una franchigia NBA. Il suo preparatore atletico ha spiegato che la volontà dell’ex Knicks sarebbe quella di giocare un’ultimaper dire addio al basket, una sorta diin stile Dwyane Wade. Annata per la quale sarebbe pronto anche sul piano fisico: “è sicuramente meglio del ...

NbaReligion : #NBA Il trainer di Carmelo Anthony: 'Al momento è migliore del 60/70% dei giocatori della Lega' #MercatoNBA… - NBAEvolution : Chris Brickley, il guru dei Workout estivi dei giocatori NBA; 'Carmelo è molto più forte del 60% dei giocatori og… - BasketUniverso : Il preparatore atletico di Carmelo Anthony: 'È meglio del 60-70% dei giocatori attualmente in NBA!' -