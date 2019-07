MotoGp – Marquez | la voglia di tornare e il dolce pensiero a Lorenzo | “mi manca la moto!

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : la resurrezione di Yamaha può portare un’alternativa a Marquez : Buone notizie per gli appassionati del motomondiale, visto che la lunga pausa di quasi un mese del circus sta per terminare e i motori delle due ruote stanno per riaccendersi finalmente in vista del weekend di gara a Brno, per il GP di Repubblica Ceca, decimo round stagionale 2019. Ci eravamo lasciati un mese fa con l’ennesimo successo schiacciasassi di Marc Marquez al Sachsenring, con il catalano che ha allungato nettamente il suo ...

MotoGp – Dalle difficoltà di Lorenzo al ritiro di Valentino Rossi - Marquez sicuro : “continuerà! Non ci credo finchè…” : Marc Marquez ha le idee chiare: Dalle difficoltà di Jorge Lorenzo al ritiro di Valentino Rossi La pausa estiva della MotoGp è terminata: inizia domani una nuova settimana di gara, che partirà giovedì a Brno con la conferenza stampa dei piloti per concludersi, dopo prove e qualifiche, col Gp della Repubblica Ceca di domenica 4 agosto. Tutti i piloti hanno diviso le loro vacanze tra momenti di relax con amici, fidanzate e familiari e altri ...

MotoGp – Vacanza romantica anche per… Marquez : lo spagnolo posta la prima foto con la sua Lucia [GALLERY] : Vacanza d’amore per Marc Marquez: lo spagnolo in compagnia della sua dolce metà, Lucia Rivera Romero Da tempo ormai dalla Spagna è arrivato un importantissimo scoop riguardante la vita privata di Marc Marquez: lo spagnolo si è infatti fidanzato. Dopo le prime uscite ‘di nascosto’, la bella Lucia Rivera Romero è stata al fianco di Marquez al Montmelò, dove il pilota ha trionfato ed ha ricevuto un tenero bacio al parco ...

MotoGp - pazza idea Marc Marquez per la Ducati : la clamorosa apertura di Paolo Ciabatti : Il direttore sportivo Ciabatti non ha smentito la possibilità che la Ducati possa tentare l’assalto a Marc Marquez in vista del 2021 I tempi per un clamoroso colpo di mercato non sono ancora maturi, ma la Ducati un tentativo per Marc Marquez lo farà. Non nella prossima stagione, avendo già sotto contratto Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, bensì in ottica 2021 quando gli accordi con gli attuali piloti andranno in scadenza. Lo ha ...

MotoGp – Dalle difficoltà di Lorenzo al talento di Rossi e Marquez - Puig sincero : “Valentino nei libri di storia - ma Marc…” : Puig, il paragone tra Valentino Rossi e Marc Marquez e le difficoltà di Jorge Lorenzo: le parole del team manager Honda La MotoGp è in vacanza, ma mentre i piloti si godono un po’ di relax con amici e parenti non mancano gli argomenti di cui parlare. Dopo la gara in Germania, dove Marquez si è confermato re indiscusso, la stagione si ferma per la pausa estiva, per tornare in pista il 4 agosto a Brno, in Repubblica Ceca. Intanto, ...

MotoGp - Danilo Petrucci non si nasconde : “Marquez ha fatto un passo più grande di noi” : Il pilota ternano ha parlato del confronto della Ducati con Marquez, soffermandosi anche sui suoi obiettivi stagionali Rinnovo già in tasca, un successo già ottenuto al Mugello e adesso l’obiettivo terzo posto da raggiungere. Danilo Petrucci ci ha preso gusto e, considerando la sua posizione nella classifica mondiale, non ha nessuna intenzione di mollare la top-three. AFP/LaPresse Rins si è allontanato dopo la gara del Sachsenring, ...

MotoGp - Marquez snobba Valentino Rossi e la Ducati : che smacco da parte del pilota spagnolo : Il pilota della Honda ha indicato quelli che sono al momento gli avversari da battere, snobbando la Ducati e Valentino Rossi Sono 58 i punti di vantaggio di Marc Marquez nella classifica generale piloti, un gap imponente costruito dallo spagnolo sulla Ducati di Andrea Dovizioso. Alessandro La Rocca/LaPresse Se lo spagnolo vince e convince però, il forlivese non riesce a tenergli testa, allontanandosi sempre di più di gara in gara, ...

MotoGp - la sorprendente rivelazione di Crutchlow : “non ho potuto provare il telaio di Marquez per colpa di… Lorenzo” : Il pilota britannico ha rivelato di non aver potuto provare il telaio di Marquez per colpa di Jorge Lorenzo Buon terzo posto per Cal Crutchlow al Gp del Sachsenring, un podio sudato e meritato per il pilota britannico, piazzatosi alle spalle di Marquez e Viñales. Alessandro La Rocca /LaPresse Un risultato sorprendente, soprattutto considerando il fatto di essere stato il miglior pilota Honda dopo lo spagnolo, le cui prestazioni sono ...

MotoGp – Valentino Rossi e la lotta a pari età con Marc Marquez : “purtroppo sono molto più vecchio - ma…” : Valentino Rossi immagina una lotta a pari età con Marc Marquez: la risposta del Dottore ai giornalisti al Sachsenring E’ andato in scena domenica il Gp di Germania: Marc Marquez ha trionfato ancora una volta, conquistando la sua decima vittoria sul circuito del Sachsenring, seguito sul podio da Vinales e Crutchlow. Gara non soddisfacente invece per Valentino Rossi, che deve ancora risolvere i problemi con la sua M1, che gli ...

VIDEO MotoGp - analisi del Mondiale : i dubbi Ducati e la conferma di Marc Marquez : Il GP di Germania, nona prova del Mondiale 2019 di MotoGP, fa già parte dell’album dei ricordi e Marc Marquez, con il suo decimo centro al Sachsenring in carriera, ha portato a 58 le lunghezze di vantaggio su Andrea Dovizioso (quinto ieri) nella classifica generale. Lo spagnolo si è esibito in una nuova vittoria in solitaria e sembra proprio aver “ucciso” già questo campionato, quando siamo solo a metà del percorso. Questo ...

MotoGp - analisi GP Germania 2019 : la decima al Sachsenring dell’invincibile Marquez : La fase iniziale della stagione 2019 del Motomondiale ha chiuso i battenti con il GP di Germania e ora piloti e team si apprestano a godersi una meritata pausa di un mesetto dove sarà possibile divertirsi un po’, staccare la testa e ricaricare al meglio le batterie dopo le tante fatiche accumulate negli ultimi mesi. Il responso del Sachsenring è stato inesorabilmente lo stesso degli ultimi dieci lunghissimi anni: un solo nome, un solo ...

MotoGp : Marc Marquez ha ucciso il Motomondiale. Dal 2016 Mondiali senza storia - il dittatore iberico è inattaccabile : Obiettivo ancora una volta centrato da Marc Marquez, che si è aggiudicato il Gran Premio di Germania 2019 allungando così a quota 10 la striscia aperta di successi consecutivi al Sachsenring nel Motomondiale. Il dominio dell’iberico della Honda però non è circoscritto al circuito sinistrorso della Sassonia, infatti è in testa alla classifica generale del Mondiale dopo nove round con un vantaggio abissale di 58 punti sul primo degli ...

MotoGp - GP Germania 2019 : analisi della gara. Ducati inferiore a Honda - Suzuki e Yamaha. Marquez senza rivali : Marc Marquez si prepara per le vacanze estive della MotoGP in maniera impeccabile. Dopo la decima pole position consecutiva del Gran Premio di Germania, il campione del mondo in carica ha conquistato anche il decimo successo di fila sul circuito del Sachsenring, mettendo in bacheca il quinto trofeo stagionale (il 75esimo in carriera, ed il 49esimo nella classe regina) e archiviando (come se ce ne fosse stato ulteriore bisogno) il Mondiale 2019. ...