Moto2 | Lorenzo Baldassarri rinnova il contratto con Pons Racing fino al 2020

Moto2 - Risultato Warm-up GP Olanda 2019 : Lorenzo Baldassarri chiude in vetta - ma ad Assen è equilibrio totale : È equilibrio totale ad Assen ! Il Warm-up della Moto2 del Gran Premio di Olanda 2019 ha emesso questo verdetto. Per cui, dalle ore 12.20 ci attendiamo una gara quanto mai vibrante nella classe mediana. Davanti a tutti nella sessione mattutina ha concluso il nostro Lorenzo Baldassarri che, dopo il 16esimo posto di ieri in qualifica, ha un disperato bisogno di rimettersi in carreggiata, ma i rivali non mancheranno, con i primi quattro racchiusi in ...

LIVE Moto2 - GP Catalogna 2019 in DIRETTA : scatta la FP3 - Lorenzo Baldassarri sfida Luthi e Marquez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.02 Marquez si mette in vetta in 1:44.507 con 380 su Marini, Corsi quinto su Locatelli 11.01 Navarro sale al comando in 1:45.117 ma Luca Marini lo supera in 1:44.887. 11.00 Tutti migliorano e piazzano il record nel T1, anche per diversi decimi. 10.59 1:45.557 per Nagashima che si mette a comandare il gruppo. 10.57 Tutti in pista per i 40 minuti di sessione che ci porteranno alle qualifiche ...