Morto George Hilton | star degli spaghetti-western e del cinema di genere

George Hilton - Morto l’attore simbolo degli spaghetti western : Il bellimbusto George ne Lo strano vizio della signora Wardh, il pistolero Alleluia in Testa t’ammazzo, croce…sei morto, o il raffinato capitano di vascello del film e della serie College? George Hilton, morto a Roma la scorsa notte a 75 anni, è stato uno dei più versatili, fascinosi, fotogenici eroi dei b-movies italiani che la storia del cinema ricordi. Un attore a tutto tondo, pochi fronzoli da Actor’s studio, tante trame low budget da ...

Morto George Hilton volto di tanti spaghetti western : E' Morto all'età di 85 anni George Hilton, all'anagrafe Jorge Hill Acosta y Lara, volto popolare di tanti spaghetti western. Hilton è Morto domenica notte all'età di 85 anni. Uruguaiano di origine ma naturalizzato italiano, l'attore si è spento per una malattia. A darne l'annuncio la compagna Gabriella su Facebook: "Ha fatto del suo meglio per riprendersi. Sfortunatamente, tutti i suoi sforzi non sono stati abbastanza". "Voleva stare vicino ...

È Morto George Rosenkranz - il "padre della pillola" : È morto a 102 anni, in California, George Rosenkranz, uno dei ‘padri della pillola’ anticoncezionale, il chimico che con due colleghi cambiò per sempre la storia del sistema riproduttivo.Ebreo ungherese scappato dall’Europa durante la Seconda guerra mondiale, Rosenkranz si rifugiò prima a Cuba e poi in Messico, dove entrò a lavorare come direttore delle ricerche per la Syntex, una casa farmaceutica. ...

