Moglie di carabiniere compra pagina di giornale per il marito | “Grata per la tua

Carabiniere ucciso - l'urlo della Moglie : «Tutelate noi - non quei due killer» : La portiera della berlina si apre. Davanti c'è il carro funebre. Che aspetta. Gli applausi si sono consumati, i palloncini bianchi già volati in aria. Matteo Salvini, inseguito dal...

«Essere Moglie di carabiniere» : la lettera tutta d'un fiato di Maria Rosa per il suo Mario - la stessa del loro matrimonio : «Essere moglie di carabiniere». L'Italia piange al fianco di Maria Rosa Esilio, moglie di Mario Cerciello Rega. La sua lettera, le sue parole. Lette tutte d'un...

«Essere Moglie di carabiniere» : la lettera tutta d’un fiato di Maria Rosa per il suo Mario - la stessa del loro matrimonio : «Essere moglie di carabiniere». L’Italia piange al fianco di Maria Rosa Esilio, moglie di Mario Cerciello Rega. La sua lettera, le sue parole. Lette tutte d’un fiato di fronte a una folla gremita che l’ha accompagnata nell’ultimo saluto al “suo” Carabiniere. Ha scelto con cura cosa leggere in chiesa per i funerali di suo marito: una lettera dedicata alle mogli dei carabinieri, la stessa che le avevano ...

Carabiniere ucciso - in migliaia ai funerali e le lacrime della Moglie sulla bara. Generale Nistri : «Polemiche non siano la dodicesima coltellata» : Per onorare la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, tutte le trasmissioni della Rai hanno osservato un minuto di silenzio alle 11.30 di oggi lunedì...

Carabiniere ucciso - la Moglie in lacrime legge la lettera : «I tuoi valori li farò miei» : «Essere moglie di Carabiniere». L'Italia piange al fianco di Maria Rosa Esilio, moglie di Mario Cerciello Rega. La sua lettera, le sue parole. Lette...

Carabiniere ucciso - la Moglie in lacrime legge la lettera : «Essere Moglie di carabiniere» : «Essere moglie di Carabiniere». L'Italia piange al fianco di Maria Rosa Esilio, moglie di Mario Cerciello Rega. La sua lettera, le sue parole. Lette...

Somma Vesuviana - le lacrime di Rosa Maria in chiesa : «Ecco cosa significa essere Moglie di un carabiniere» : Maria Rosa Esilio, moglie di Mario Cerciello Rega, ha scelto con cura cosa leggere in chiesa per i funerali di suo marito: una lettera dedicata alle mogli dei carabinieri, la stessa che le avevano...

Carabiniere ucciso - la preghiera della Moglie ai funerali : Carabiniere ucciso, la preghiera della moglie ai funerali Rosa Maria Esilio, durante la cerimonia, ha letto in lacrime un post che circola da anni su Facebook tra le mogli e le fidanzate dei militari. Lo scritto racconta la forza e le sfide delle compagne degli uomini delle forze dell'ordine Parole chiave: ...

"La Moglie del carabiniere" - il testo letto in chiesa dalla vedova Rosa Maria : Il testo letto dalla donna durante i funerali del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. La moglie ha chiesto di non essere...

Carabiniere ucciso - in migliaia ai funerali e le lacrime della Moglie sulla bara. Generale Nistri : «Polemiche non siano la dodicesima coltellata» : Per onorare la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, tutte le trasmissioni della Rai hanno osservato un minuto di silenzio alle 11.30 di oggi lunedì...

Carabiniere ucciso - in migliaia ai funerali e le lacrime della Moglie sulla bara. Generale Nistri : «Polemiche non siano la dodicesima coltellata» DIRETTA : Per onorare la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, tutte le trasmissioni della Rai hanno osservato un minuto di silenzio alle 11.30 di oggi lunedì...

Carabiniere ucciso - funerali a Somma Vesuviana. Le lacrime della Moglie - Nistri : «No alla 12esima coltellata» Diretta : Carabiniere ucciso, un lungo applauso delle oltre mille persone radunate fuori dalla chiesa di Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana ha accolto il feretro del vicebrigadiere...

Carabiniere ucciso a Roma - folla ai funerali nella chiesa dove si era sposato : il feretro sorretto dalla Moglie : La folla ha accolto il feretro tra gli applausi fuori dalla chiesa di Somma Vesuviana, il suo paese in provincia di Napoli, dove si era sposato poco più di un mese fa. A reggere la bara di Mario Cerciello Rega ci sono i suoi colleghi carabinieri. Dietro, nascosta dietro gli occhiali da sole, la moglie Rosa Maria Esilia. che per la celebrazione ha scelto lo stesso passo del Vangelo del loro matrimonio. Si tratta dei versetti del Vangelo di Matteo ...

Camera ardente per il carabiniere : le lacrime della Moglie all'arrivo del feretro : L'uomo che ha venduto aspirina al posto della droga ai due californiani è indagato assieme all'intermediario che ha dato l'allarme al 112