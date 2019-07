Millennials On The Road - Gli allievi del Master in Marketing Auto guidano la Hyundai

Fonte : quattroruote

(Di martedì 30 luglio 2019) Il parcodelinmotive che si è appena concluso al'Accademia Editoriale Domus è particolarmente ricco di sport utility: oggi vi proponiamo laKona che monta il turbodiesel 1.6 da 115 CV ed è di un fiammante colore rosso, ripreso anche nei dettagli degli interni, comprese le cinture di sicurezza. A Kevin e a Gianmarco, i due studenti che si sono cimentati con il test della vettura, questo dettaglio è piaciuto molto. Navigazione telefonica. Una caratteristica di questo modello è l'assenza del sistema di navigazione, cosa che a prima vista può lasciare perplessi. In realtà, la connessione (e la ricarica wireless) con i telefoni Apple e Android è così ben fatta da rendere più facile da usare il sistema di navigazione dello smartphone. Guardate il video per vedere che cosa ne pensano i nostri due

