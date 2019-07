Milan | Patrick Cutrone e l' addio amaro | Se ci sono rimasto male?

Milan - addio a Patrick Cutrone : sacrificata l'unica bandiera : Dodici anni con la stessa maglia cucita addosso non si dimenticano. Dodici anni passati a lottare, sgomitare, sudare in campo come un guerriero in nome della squadra che tifi fin da bambino, in nome del Milan, non si dimenticano. Possiamo solo immaginare, e forse non ci andiamo nemmeno vicino, cosa