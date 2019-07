Milan | il retroscena firmato Galliani | da Giampaolo a Conte | quanti allenatori

Milan - Galliani svela un retroscena su Giampaolo : “Giampaolo alche perche’ con lui abbiamo vinto l’ultimo trofeo dell’era Berlusconi. Quindi benissimo cosi'”. Sono le dichiarazioni Adriano Galliani, nel giorno del suo compleanno. “Conte e Sarri in passato vicini al Milan? Conte l’ho corteggiato molto ma non sono mai riuscito ad andare in la’ col corteggiamento – in un’intervista a SportMediaset – Anche Sarri e’ stato ...

Calciomercato Milan - retroscena André Silva : ecco perchè è saltato il suo trasferimento al Monaco : Secondo la stampa francese, il trasferimento di André Silva al Monaco è saltato per problemi riscontrati durante le visite mediche Il trasferimento di André Silva dal Milan al Monaco sembrava ormai cosa fatta, il calciatore aveva lasciato la tournée americana e raggiunto il Principato per le visite mediche, ultimo step prima della firma. CRISTINA QUICLER / AFP Secondo l’Equipe, sarebbero proprio i test medici la causa ...

Calciomercato Milan - retroscena di un addio amaro : tutta la verità sulla cessione di Cutrone : L’attaccante rossonero non avrebbe voluto lasciare la società in cui è cresciuto, ma non ha potuto far altrimenti quando gli è stato prospettato un ruolo da comprimario L’avventura di Patrick Cutrone con la maglia del Milan è ormai terminata, l’attaccante italiano è rientrato oggi in Italia dagli Stati Uniti per chiudere il proprio trasferimento al Wolverhampton. PRESSINPHOTO/LaPresse Un addio amaro per l’attaccante ...

Brescia - Tonali alla ricerca della ‘maturità’ poi svela un retroscena sul Milan e parla del paragone con Pirlo : Il Brescia continua la preparazione per la prossima stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere la salvezza, la squadra è ancora da completare ma la dirigenza è al lavoro. Si candida ad essere un grande protagonista il centrocampista Tonali, il calciatore si racconta in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, inevitabile il paragone con Pirlo: «Possiamo parlare d’altro?». Impossibile: lei è il giovanissimo ...

Calciomercato 24 luglio mercoledì : Rog-Cagliari - UFFICIALE. Chiesa-Juve - nuovo retroscena. Milan - salta Andre Silva al Monaco : Calciomercato 24 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 24 luglio. CAGLIARI– Il club rossoblù ha annunciato l’ufficialità di Rog. Il centrocampista ex Napoli arriverà in Sardegna pronto a recitare una parte d’assoluto protagonista. Grande voglia di iniziare la nuova avventura in terra isolana. Annuncio ufficiale piuttosto particolare, il quale prende spunto dalla nota […] L'articolo Calciomercato 24 luglio ...

Milano-Cortina 2026 : i retroscena della vittoria olimpica : Milano-Cortina ospiterà le Olimpiadi 2026Milano-Cortina ospiterà le Olimpiadi 2026Milano-Cortina ospiterà le Olimpiadi 2026Milano-Cortina ospiterà le Olimpiadi 2026Milano-Cortina ospiterà le Olimpiadi 2026Milano-Cortina ospiterà le Olimpiadi 2026Più cuore che formalità presentando però un dossier che, tecnicamente, era stato giudicato superiore a quello degli avversari svedesi. Ha vinto con la presentazione finale l’Italia che ospiterà le ...

I retroscena di Blogo : ecco i Palinsesti Rai - show in esterna a Milano il 9 luglio : Fino allo scorso anno la presentazione dei Palinsesti della televisione pubblica avveniva prima a Milano e poi a Roma. Il rito che dovrebbe servire a presentare agli inserzionisti e ai media in genere i programmi che andranno a comporre la programmazione della televisione pubblica aveva dunque due step, il primo presso gli studi Rai di via Mecenate ed il secondo a Roma presso gli studi della Dear, ora intitolati a Fabrizio Frizzi. ...