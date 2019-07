Migranti | Patronaggio | ' Ong? Rilevanza penale solo se c' è accordo con trafficanti'

Migranti : Patronaggio - 'porti libici non sono sicuri' : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - "I porti della Libia non sono sicuri". Lo ha detto, come apprende l'Adnkronos, il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio durante l'audizione davanti alla Commissione regionale antimafia all'Ars doe è stato sentito dopo le minacce ricevute. L'audizione si è ten

Migranti - Patronaggio in commissione antimafia Sicilia : “Tunisini gestiscono navi madre che conducono barconi vicino l’Italia” : “Organizzazioni tunisine gestiscono ‘navi madre‘ per condurre le piccole imbarcazioni piene di Migranti vicino alle coste italiane”. Luigi Patronaggio, procuratore capo di Agrigento, dopo le ripetute minacce subite nelle ultime settimane, parla alla commissione regionale antimafia della Regione Sicilia. Il magistrato parla di “grossi pescherecci” gestiti dagli scafisti nordafricani e fa riferimento agli ...

Migranti : Patronaggio - ‘porti libici non sono sicuri’ : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – “I porti della Libia non sono sicuri”. Lo ha detto, come apprende l’Adnkronos, il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio durante l’audizione davanti alla Commissione regionale antimafia all’Ars doe è stato sentito dopo le minacce ricevute. L’audizione si è tenuta a porte chiuse. “Il porto sicuro non è solo quello dove si mette in salvo la vita umana ma ...

**Migranti : Patronaggio - ‘Non è mio compito valutare politiche governo’** : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – “Non è compito mio valutare le politiche migratorie e di contenimento del governo nazionale”. Sono state, come apprende l’Adnkronos, le parole del Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio durante l’audizione davanti alla Commissione regionale siciliana Antimafia all’Ars, dove è stato ascoltato dopo le minacce ricevute. L’audizione si è tenuta a porte ...

Migranti : Patronaggio - 'dietro navi madri organizzazioni tunisine' : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - "Ci sono organizzazioni tunisine che usano dei grossi pescherecci che fanno da 'nave madre' e che conducono le piccole imbarcazioni fino vicino alle coste italiane". Lo ha detto il Procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, come apprende l'Adnkronos, durante l'a

Migranti : Patronaggio sentito dall’Antimafia - ‘Sono stati affettuosi e attenti’ : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – ‘In Commissione antimafia sono stati attenti e molto affettuosi riguardo alle minacce che mi sono arrivate di recente”. Sono le uniche parole pronunciate dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio all’uscita della Commissione regionale antimafia all’Ars dove è stato audito dopo le minacce di morte ricevute. E poi, alla domanda se si è parlato di ong, ha risposto seccamente: ...

Migranti : procuratore Patronaggio in commissione Antimafia Ars : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - La commissione Antimafia dell'Ars, presieduta da Claudio Fava, ascolterà oggi pomeriggio il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. L'audizione si terrà alle 14 e avrà come tema l’indagine in materia di Migranti e salvataggio condotta dalla procura di Agrigento, le

Migranti : Agrigento - bloccate oltre venti lettere minacce a Patronaggio : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – Una ventina di lettere di minacce indirizzate al Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio sono state bloccate al centro di smistamento postale di Favara (Agrigento). Tra queste, come apprende l’Adnkronos, ci sono due lettere che sono anche rivolte alla gip Alessandra Vella. Proprio oggi sono state scoperte altre due lettere contenente polvere di sparo e una ogiva da fucile, indirizzate ...

Migranti : Agrigento - buste con polvere sparo e ogiva fucile per Patronaggio e gip Vella : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - Nuove minacce di morte all'indirizzo del Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, e per la prima volta anche al gip Alessandra Vella. Due buste anonime, come apprende l'Adnkronos, sono arrivate al Palazzo di giustizia di Agrigento indirizzate ai due magistrati

Migranti : minacce a Patronaggio e gip Vella - si riunisce Comitato per Ordine e sicurezza : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – Una riunione straordinaria del Comitato per l’Ordine e sicurezza di Agrigento, presieduta dal Prefetto Dario Caputo, sarà convocata entro stasera, come apprende l’Adnkronos, per discutere delle nuove minacce arrivare al Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e alla gip Alessandra Vella, il magistrato che aveva scarcerato la comandante della Sea watch Carola Rackete. L'articolo Migranti: ...