Migranti | Patronaggio | ' dietro navi madri organizzazioni tunisine'

Migranti : Patronaggio sentito dall'Antimafia - 'Sono stati affettuosi e attenti' : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - “In Commissione antimafia sono stati attenti e molto affettuosi riguardo alle minacce che mi sono arrivate di recente”. Sono le uniche parole pronunciate dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio all’uscita della Commissione regionale antimafia all'Ars dove è stat

Migranti : Patronaggio sentito dall’Antimafia - ‘Sono stati affettuosi e attenti’ : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – ‘In Commissione antimafia sono stati attenti e molto affettuosi riguardo alle minacce che mi sono arrivate di recente”. Sono le uniche parole pronunciate dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio all’uscita della Commissione regionale antimafia all’Ars dove è stato audito dopo le minacce di morte ricevute. E poi, alla domanda se si è parlato di ong, ha risposto seccamente: ...

Migranti : procuratore Patronaggio in commissione Antimafia Ars : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - La commissione Antimafia dell'Ars, presieduta da Claudio Fava, ascolterà oggi pomeriggio il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. L'audizione si terrà alle 14 e avrà come tema l’indagine in materia di Migranti e salvataggio condotta dalla procura di Agrigento, le

Migranti : Agrigento - bloccate oltre venti lettere minacce a Patronaggio : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - Una ventina di lettere di minacce indirizzate al Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio sono state bloccate al centro di smistamento postale di Favara (Agrigento). Tra queste, come apprende l'Adnkronos, ci sono due lettere che sono anche rivolte alla gip Aless

Migranti : Agrigento - bloccate oltre venti lettere minacce a Patronaggio : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – Una ventina di lettere di minacce indirizzate al Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio sono state bloccate al centro di smistamento postale di Favara (Agrigento). Tra queste, come apprende l’Adnkronos, ci sono due lettere che sono anche rivolte alla gip Alessandra Vella. Proprio oggi sono state scoperte altre due lettere contenente polvere di sparo e una ogiva da fucile, indirizzate ...

Migranti : minacce a Patronaggio e gip Vella - si riunisce Comitato per Ordine e sicurezza : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - Una riunione straordinaria del Comitato per l'Ordine e sicurezza di Agrigento, presieduta dal Prefetto Dario Caputo, sarà convocata entro stasera, come apprende l'Adnkronos, per discutere delle nuove minacce arrivare al Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e alla

Migranti : Agrigento - buste con polvere sparo e ogiva fucile per Patronaggio e gip Vella : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - Nuove minacce di morte all'indirizzo del Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, e per la prima volta anche al gip Alessandra Vella. Due buste anonime, come apprende l'Adnkronos, sono arrivate al Palazzo di giustizia di Agrigento indirizzate ai due magistrati

Migranti : minacce a Patronaggio e gip Vella - si riunisce Comitato per Ordine e sicurezza : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – Una riunione straordinaria del Comitato per l’Ordine e sicurezza di Agrigento, presieduta dal Prefetto Dario Caputo, sarà convocata entro stasera, come apprende l’Adnkronos, per discutere delle nuove minacce arrivare al Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e alla gip Alessandra Vella, il magistrato che aveva scarcerato la comandante della Sea watch Carola Rackete. L'articolo Migranti: ...

Migranti : Agrigento - buste con polvere sparo e ogiva fucile per Patronaggio e gip Vella : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – Nuove minacce di morte all’indirizzo del Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, e per la prima volta anche al gip Alessandra Vella. Due buste anonime, come apprende l’Adnkronos, sono arrivate al Palazzo di giustizia di Agrigento indirizzate ai due magistrati che si sono occupati del caso Sea watch. In particolare, a Patronaggio è stata indirizzata una busta contenente polvere da ...

Migranti - Patronaggio : "Ong irrilevanti - da sbarchi fantasma il vero pericolo terrorismo" : "I porti libici non sono da considerarsi sicuri". Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio lo spiega in audizione in...

Migranti : Patronaggio - 'Mai provate collusioni tra ong e trafficanti'/Adnkronos : Palermo, 2 lug. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "Fino ad oggi non sono mai emerse collusioni tra le ong e i trafficanti di esseri umani". A mettere un punto fermo su uno degli interrogativi che serpeggiano da tempo sui presunti accordi tra le organizzazioni non governative e le bande criminali

Migranti : Patronaggio - 'Mai provate collusioni tra ong e trafficanti'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - "Anche perché- spiega Luigi Patronaggio - il principio di respingimento di gruppi di immigrati in Libia è vietato dal diritto internazionale". Tiene poi a precisare che il "pericolo maggiore" per la sicurezza dell'Italia non sono "i gommoni che arrivano dalla Libia" ma "gli sbarchi fan

Migranti - il pm Patronaggio : mai provati legami ong-scafisti : «Il legame tra Ong e scafisti non è mai stato dimostrato». A dirlo è stato Luigi Patronaggio, procuratore di Agrigento, alle commissioni riunite Affari costituzionali e...

Migranti - il procuratore di Agrigento Patronaggio : “Mai provato rapporto tra trafficanti e Ong” : Secondo il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, non è mai stato provato alcun rapporto tra le Ong e i trafficanti di esseri umani: "L'attività delle Ong potrebbe essere considerata illecita solo nel caso di un rapporto preventivo tra trafficanti e Ong, cosa finora mai provata", afferma in audizione alla Camera.Continua a leggere