Migranti | Fratoianni Si | ‘Salvini e Toninelli ministri che violano la legge’

Ong e Migranti - Fratoianni attacca Salvini : 'Decreto sicurezza bis schifoso' : Nicola Fratoianni continua a non essere particolarmente tenero nei confronti di Matteo Salvini. Gli scontri dialettici fra i due sono diventati particolarmente frequenti nell'ultimo periodo, considerato che il parlamentare di Sinistra Italiana-LEU è stato tra le figure politiche più attive nel manifestare vicinanza alle Ong, in occasione dell'offensiva messa in atto dal governo con la strategia dei porti chiusi per i Migranti e dell'assoluto ...

Migranti - Minniti : “Dite a Fratoianni che il compagno Minniti è vivo e lotta nel Pd”. E attacca il governo su Sea Watch : “Fratoianni dice che nel Pd è stata archiviata la mia linea sui flussi migratori? A me sinceramente non pare, anche se, come è noto, nei giochi amorosi il tradito è l’ultimo a saperlo. Dite a Fratoianni che il compagno Minniti è vivo e lotta insieme a noi. Certo, ancora stiamo verificando questa notizia, perché quelli sono ambienti abbastanza delicati, non dicono mai fino in fondo la verità. Ma pare che sia vera”. E’ la ...