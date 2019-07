Metal Wolf Chaos XD | un nuovo video mostra le origini del gioco

Fonte : eurogamer

(Di martedì 30 luglio 2019) Attraverso un comunicato stampa Cosmocover ha annunciato la pubblicazione di unda parte di Devolver Digital dedicato aXD, il titolo di From Software in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 6 agosto.In questo filmato, intitolato Retrospective, viene spiegata la storia delprima ancora dell'avvento di titoli come Dark Souls, Bloodborne e Sekiro: Shadows Die Twice. Pubblicato esclusivamente in Giappone nel 2004 per Xbox One, il titolo, uno sparatutto in terza persona, vedeva il giocatore entrare nei panni del presidente degli Stati Uniti Michael Wilson al comando di un mech da battaglia.Il titolo originale è stato da sempre una vera rarità sia da reperire, data la sua uscita solo in territorio giapponese. I fan dovettero quindi adeguarsi e guardare spezzoni di gameplay attraverso siti come YouTube. Ora, Devolver Digital assieme a From ...

