MENSA SCOLASTICA Cassazione | vietato portarsi il cibo da casa

Disabili e lavoro - associazioni divise sul progetto di Ferrarelle : 10 ragazzi assunti - ma lavoreranno in una MENSA scolastica : Assumere dipendenti con Disabilità cognitiva ma mandarli a lavorare in un’altra realtà, in un luogo del tutto estraneo alla prima impresa. Una novità assoluta in Italia che ha causato qualche perplessità e diverse riflessioni del mondo delle organizzazioni nazionali dei Disabili. A prevederlo è un protocollo di intesa firmato tra la Fondazione Foqus Quartieri Spagnoli e la Regione Campania. La Ferrarelle ha assunto a tempo indeterminato 10 ...