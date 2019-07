Mc Caracalla | Corsetti | presento emendamento per vietare licenza

Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019) Roma – “Sto per presentare unalla delibera di riferimento in cui la zona dell’Aventino viene equiparata alla Citta’ storica, in modo tale che non sia possibile rilasciare laal Mc Donald’s che aprira’ a”. Lo ha annunciato Orlando, consigliere dem in Campidoglio, intervenuto oggi in commissione Lavori pubblici del I Municipio di Roma che ha discusso la questione del Mc Donald’s che dovrebbe aprire a. “Faccio appello a tutte le istituzioni coinvolte- ha aggiunto- affinche’ prendano una posizione e dicano che il Mc Donald’s li’ non e’ il caso”. L'articolo Mcperproviene da RomaDailyNews.

