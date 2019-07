Mc Caracalla | Alfonsi | a Municipio vigilanza tecnica | altri enti autorizzano

Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019) Roma – “Oggi ho inviato alla Sindaca tutta la documentazionerelativa al progetto per la riqualificazione dell’area di Via Guido Baccelli, dove attualmente e’ presente un vivaio, che prevede la realizzazione di un punto di ristorazione della catena Mc Donald’s, cosi’ come la sindaca stessa ci aveva richiesto ieri con una nota con la quale invitava a ‘sospendere ogni valutazione’ sul procedimento in attesa delle dovute verifiche e approfondim. Nella mia lettera di accompagnamento alla documentazione ho evidenziato che sui progetti presentati attraverso lo strumento della S.C.I.A. gli uffici municipali operano valutazioni esclusivamente collegate all’esistenza di tutti i requisiti tecnici necessari all’ulteriore corso del procedimento, tra i quali la presenza dei pareri positivi degli organi preposti alla tutela: ...

