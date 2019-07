Matteo Salvini | il figlio sulla moto d' acqua della polizia | aperta subito un' indagine E

Nuoro - attentato alla sede del Pd. Roberta Pinotti : "Clima d'odio - Matteo Salvini prenda una posizione ferma" : "Si sta creando un clima d'odio nei confronti del Pd", sbotta Roberta Pinotti, ospite di Agorà Estate, su Raitre, riferendosi all'attentato alla sede del Pd di Dorgali, in provincia di Nuoro, in Sardegna: "Chi ha la responsabilità della sicurezza in questo Paese credo che debba avere una ferma presa

Alessandro Di Battista - la vergogna totale : usa il carabiniere ucciso per insultare Matteo Salvini : Potevano mancare gli insulti e le follie di Alessandro Di Battista sulla vicenda del carabiniere ucciso a Roma, Mario Cerciello Rega? No, ovviamente no. Il grillino riversa il suo pensiero scomposto su Facebook, dove parte ricordando il caso di Daisy Osakue, atleta italiana di origini nigeriane che

Salvini contro Di Maio : 'Io quell'altro? Mi chiamo Matteo' - ancora liti tra i due leader : Tensione ancora alta tra i due leader di governo. Lo stallo sui nodi irrisolti (in particolare autonomia e Tav) sta alimentando un clima incandescente. I due vice premier sono ai ferri corti e non ne fanno mistero; ieri il ministro del lavoro Luigi Di Maio a Cosenza, si è sfogato dicendo: "Dobbiamo sederci ad un tavolo e trovare un accordo io, Conte e quell'altro là". Salvini, ovviamente, non ha digerito l'appellativo e ha alimentato la ...

“Quell’altro là”. Di Maio snobba Salvini che gli ricorda : “Mi chiamo Matteo…” : “Ogni volta che si deve approvare un provvedimento, in Parlamento o in Consiglio dei ministri, ogni sera ci dobbiamo sedere al tavolo io, Conte e quell’ altro là e dobbiamo fare un accordo di maggioranza”. Un linguaggio eloquente, quello di Luigi Di Maio nei confronti di Matteo Salvini (“Quell’altro là”), più che sufficiente per certificare, per l’ennesima volta, l’aria che si respira tra i due soci del governo gialloverde. Il capo politico del ...

Matteo Salvini - le parole della vedova del carabiniere ucciso : "Mario credeva in te - ma..." : Al funerale di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ammazzato a Roma dai due americani, ha partecipato anche Matteo Salvini. "Prima di partire voglio salutare la moglie, i fratelli la famiglia", ha spiegato alle esequie, che si sono tenute lunedì 29 luglio a Somma Vesuviana. E il ministro dell'Inter

Di Maio : "Per ogni accordo serve intesa con Conte e quell'altro". Salvini : "Mi chiamo Matteo" : Se davanti alle telecamere si è ormai abituato a fare buon viso a cattivo gioco, quando è da solo con i "suoi" Luigi Di Maio ammette i dissapori con la Lega e non usa mezze parole. Sul sito della testata calabrese LaC News 24 è stato pubblicato l'audio del discorso del vicepremier pentastellato durante un incontro a porte chiuse con i militanti del M5S, incontro nel quale ha parlato senza peli sulla lingua e ha detto:"A volte dobbiamo subire ...

Fuori dal Coro - Mario Giordano su Matteo Salvini : "Se conduci un programma di informazione..." : Fuori dal Coro doveva essere un esperimento estivo per Rete 4 e invece si è trasformato in un format talmente di successo da riprendere nel prossimo autunno televisivo, sia con la consueta striscia sia con una serie di prime serate. Il programma condotto da Mario Giordano tornerà così l'11 settembre

Matteo Salvini - i figli suoi e quelli degli altri : Da: “Lo giuro sulla testa dei miei figli” a: “Lo dico da papà”, il passo è breve. Era il 2009 quando l’allora premier Berlusconi metteva a repentaglio il collo di Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi, giurando sulla loro testa di non aver mai avuto rapporti piccanti con Noemi Letizia utilizzando una formula inaugurata già nel 1994: “Lo giuro sulla testa dei miei figli: venderò le aziende”. Venticinque anni dopo, quello stesso Matteo ...

Giulio Sapelli su Matteo Salvini e Lega : "Flirtano con Vladimir Putin? Donald Trump..." - una bomba : Della trappola confezionata per Matteo Salvini registrando e diffondendo i colloqui moscoviti del suo collaboratore Gianluca Savoini sono state suggerite letture opposte. Un messaggio dei russi, scontenti per le posizioni di Salvini troppo allineate a Washington, dal Venezuela all'Iran? O un ammonim

Perché parlare di immigrazione conviene sempre a Matteo Salvini : I sondaggi parlano di un consenso plebiscitario tra gli elettori della Lega per le posizioni del viceministro, mentre tra i 5 Stelle c'è una spaccatura Il governo del signor Savoini " L'assurdità dei liberali che sostengono Matteo Salvini"

Di Maio-Salvini - sfoghi e ultimatum. «Quell'altro...». «Mi chiamo Matteo» : Lo stallo su dossier delicati come le Autonomie e il rifiorire di minacce, ultimatum, sfoghi con iscritti e colleghi di partito fa tornare l'allarme rosso sul governo giallo-verde. Non...

Di Maio-Salvini - sfoghi e ultimatum. «Quell'altro». «Mi chiamo Matteo» : Parole forti quelle pronunciate da Luigi Di Maio nel corso di un incontro a porte chiuse con gli attivisti M5S a Cosenza: l'audio è stato pubblicato dalla testata LaCnews24. Riferimenti...

Matteo Salvini - Antonio Socci : "Perché i compagni perderanno sempre" : Come si accende la Tv e ci si sintonizza su un talk show il menù è sempre uno e solo quello: Matteo Salvini. Da mesi. Non si parla d' altro. In molti casi sembra di assistere a "processi in contumacia" dove commentatori e conduttori in gran parte sono schierati, come un tribunale, tutti contro uno,

Di Maio si sfoga : «Ogni volta accordi con quell'altro». Salvini : «Mi chiamo Matteo» : Parole forti quelle pronunciate da Luigi Di Maio nel corso di un incontro a porte chiuse con gli attivisti M5S a Cosenza: l'audio è stato pubblicato dalla testata LaCnews24. Riferimenti...